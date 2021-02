Karantenski hoteli na Otoku, Orban napoveduje cepljenje s Sputnikom V

Orban je povedal še, da je do zdaj 264.530 ljudi prejelo vsaj en odmerek cepiva, in sicer zdravstveni delavci in najbolj ranljivi starejši ljudje. Napovedal je, da bodo do sredine marca vsi, ki so stari čez 60 let in so se prijavili za cepljenje, tudi cepljeni. "Do začetka aprila bomo blizu dveh milijonov cepljenih, in če bomo lahko uporabili še kitajsko cepivo, potem bo skupaj s številom tistih, ki so covid že preboleli, številka presegla dva milijona. To je dobro,"je še dejal Orban.

Novi ukrepi v Franciji neizogibni

Vodja infektologije v pariški bolnišnici Saint Antoine Karine Lacombe je za France Inter radio povedala, da bodo novi ukrepi neizogibni, saj trend okužb še vedno narašča. Premier Jean Castex je dan pred tem dejal, da ni potrebe po tretjem zaprtju države, čeprav situacija ostaja negotova.

Lacombova je dodala še, da je Francija na začetku novega porasta okužb zaradi novega angleškega seva in da so trenutno na točki, na kateri je bila Anglija med septembrom in decembrom.