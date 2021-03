Rast števila okužb na Balkanu: v Sarajevu zmanjkuje bolniških postelj

V sarajevskem kliničnem centru so medtem zaradi porasta števila bolnikov s koronavirusno boleznijo razglasili izredno stanje, je sporočila direktorica Sebija Izetbegović . Trenutno se tam zdravi 519 ljudi, dan pred tem 478. "Glede na trenutne razmere je krizni štab kliničnega centra razglasil izredno stanje in soglasno sprejel odločitev o vpoklicu vseh zaposlenih z letnega dopusta," so navedli v bolnišnici.

V Bosni in Hercegovini je v zadnjem dnevu umrlo 63 covidnih bolnikov, potrdili pa so še 582 novih okužb, kažejo podatki pristojnih oblasti v tej državi. V sarajevskem kliničnem centru so medtem zaradi porasta števila bolnikov s covidom-19 razglasili izredno stanje. Od 63 smrtnih žrtev covida-19 jih je 43 umrlo v Federaciji BiH, 19 v Republiki Srbski, eden pa v okrožju Brčko. V celotni državi so v zadnjem dnevu ob 2485 testiranjih potrdili 582 okužb z novim koronavirusom, od tega 447 v Federaciji BiH, poroča srbski časnik Danas .

Hrvaška: Število primerov zraslo za 28 odstotkov, britanski sev "prevzema pobudo"

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je na današnji tiskovni konferenci povedal, da na Hrvaškem in v Evropi britanski sev "prevzema pobudo". "Izogniti se moramo druženju, nositi maske, skrbeti za higieno in prezračevati prostore. Če se bomo vsi tega držali, se bomo lahko uspešno spopadli z epidemijo."

Na Hrvaškem so sicer v nedeljo potrdili 129 novih okužb, umrlo pa je osem oseb. 874 ljudi se zdravi v bolnišnici, na intenzivni negi pa je 72 pacientov. Direktor hrvaškega inštituta za nacionalno zdravje Krunoslav Capak je ob tem dejal, da so v zadnjem tednu imeli 4566 novih primerov. "Tedenske številke so zrasle za 28,8 odstotka, incidenca pa znaša 198,4. Najnižja je v Istri, najvišja pa na območju Dubrovnika. V tej statistični kategoriji smo na sedmem mestu, pred nami so le Finska, Danska, Irska, Španija in Portugalska," je povedal Capak in dodal, da so doslej prejeli podatke o 485 primerih pojava stranskih učinkov pri cepivu AstraZenece.

Od 353 sekvenciranih vzorcev so zaznali 204 primere britanskega seva (57 odstotkov), 45 primerov češkega in štiri primere južnoafriškega.

Srbija: 4634 novih primerov, umrlo 28 ljudi

V Srbiji so v nedeljo opravili 15.265 testiranj ter potrdili 4634 novih okužb. Po zadnjih podatkih se na oddelkih intenzivne nege v bolnišnicah po državi zdravi 219 pacientov. Umrlo je 28 ljudi. Dan pred tem so v Srbiji potrdili nekaj več kot 400 okužb manj (4226), prav tako pa je bilo manjše število smrti, povezanih s covidom-19 (25). Doslej je prvo dozo cepiva prejelo 2.029.388 ljudi, z dvema odmerkoma je bilo cepljenih 790.852.

Število novih okužb raste tudi v Črni gori, kjer so potrdili 470 novih okužb in sedem smrti, je sporočil Inštitut za javno zdravje (IJZ). Opravili so 1645 testiranj, kar pomeni, da je bila pozitivna dobra četrtina testiranih. Največ okužb so potrdili v prestolnici (154) ter Nikšiću (114). Od začetka epidemije je v nekdanji najmanjši jugoslovanski republiki umrlo 1136 oseb s covidom-19.