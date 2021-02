'Cepilni potni listi v tem trenutku niso smiselni, ker cepiva ni dovolj'

Ko je že vse kazalo, da se iz oranžne premikamo proti rumeni fazi, je zdaj jasno, da smo bližje rdeči. Obalno-kraška regija pa se je že pobarvala v rdeče in se približuje celo črni fazi. "Pri nas traja zapora države, ki sicer ne deluje tako dobro kot v prvem valu, že dolgo. Zato je razumljivo, da se ob sprostitvah ljudje bolj sprostimo, kar doprinese k večjemu številu okužb. Do neke mere k temu pripomorejo tudi šole, ker gre za mešanje večjega števila ljudi. Bilo bi pametno, da bi obdržali šole odprte, tako da bi na drugih področjih res omejili prenose virusov, torej da bi se družili manj, kot nam ukrepi dopuščajo," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala nekdanja vodja vladne posvetovalne skupine za Covid in nova predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, Bojana Beović.

Kaj je vzrok, da so se okužbe nevarno povečale prav na Obalno-kraški regiji, ki je v prvem valu epidemije veljala za zgled? "Po podatkih NIJZ je največ okužb povezanih z druženji. Kaj je botrovalo situaciji na Obali je težko reči. Morda tudi občutek, ker je bila Obala dolgo časa v dobrih številkah, da nekako obvladujejo virus, da znajo z njim živeti. A žal je ta bolezen taka, da čim pride do večjega sproščanja, ko je virus v populaciji še prisoten, prihaja do več prenosov in obolelih," je dejala Beovićeva.

Slovenija je prejela novih več kot 20.000 odmerkov cepiva. A na drugi strani vedno bolj skrbijo nepredvidljive mutacije in bolj nalezljivi sevi. Pri Moderni so sicer že začeli s testiranjem poskusnega cepiva proti mutacijam novega koronavirusa. "Približno sedem tednov je dovolj, da se razvije novo cepivo z novimi tehnologijami. Vendar mora potem miniti še določeno število dni, običajno je to mesec do 40 dni, da Evropska agencija za zdravila te spremembe tudi odobri," pravi Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.