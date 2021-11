Zdravil covidne bolnike, nato se je okužil sam. 'Šel je v službo, domov se ni vrnil nikoli'

Halim je bil splošni kirurg svetovalec, ki je v svoji 25-letni zdravstveni karieri delal v različnih praksah. Specializiral se je za laparoskopsko kirurgijo in delal na ulici Harley Street. Po poročanju njegovih prijateljev se je britanski zdravnik od svojega doma v Barkingu v bolnišnico pogosto vozi več kot dve uri, da bi zdravil bolnike.

'Šel je v službo, domov pa se ni vrnil nikoli. To je bila najdaljša izmena.'

"Tako težko je sprejeti, da je človek, ki se je držal vseh previdnostnih zdravstvenih ukrepov proti covidu, umrl prav zaradi te bolezni," je dejala družinska prijateljica Siân Hughes-Pollitt in ob tem dodala, da je Halim za vsakogar našel prijazno besedo.

Po njegovi smrti se je pogovarjala tudi z njegovo skrušeno ženo Sailo. "Šel je v službo, nikoli pa ni prišel domov. To je bila najdaljša izmena," ji je dejala le nekaj ur po moževi smrti. Prijateljica je pokojnega opisala tudi kot "stolp moči". "Je mož, oče, najboljši prijatelj. Živi skozi ženo in otroke," je dejala.

Žena se je oglasila tudi na spletu in zapisala, da je Halim zadnji dve leti reševal osebe, ki so zbolele za covidom-19: "10. september je bil le še en dan reševanja življenj. Zgrudil se je na oddelku, na katerem je delal." Ob tem je še zapisala, da ji je mož podaril "15 čarobnih let" zakona in štiri čudovite otroke. "Irfan, nisi bil samo moj najboljši prijatelj, temveč tudi najboljši prijatelj najinim otrokom in še mnogim drugim," se je poklonila možu.

Po smrti britanskega zdravnika so zagnali kampanjo na spletni strani GoFundMe, s katero so zbrali že več kot 80.000 funtov (več kot 95.000 evrov). Denar bo namenjen za pomoči Saili in družini pokojnega zdravnika.