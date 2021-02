"Ni bil hec, čeprav je moja oblika bolezni zagotovo spadala med lažje oblike," je za oddajo 24UR ZVEČER dejal dr. Robert Carotta, kirurg, ki je prebolel covid-19. "Začelo se je z nenadnim porastom temperature do 40 stopinj, hudim glavobolom in predvsem bolečinami v vseh sklepih v nogah. Čez dva dni, ko je temperatura padla, pa se je pojavila tudi izguba vonja in okusa, hkrati pa tudi ni popustil glavobol. K sreči nikoli nisem imel težav z dihanjem. Po 10 do 14 dneh, ko so bolečine v nogah popustile, sem bil tudi pripravljen na svoje normalno delo."

Vse več je poročil o posledicah, ki jih pušča covid-19, tudi pri mladih in pred tem zdravih ljudeh. "Posledice so bile bolj zoprne kot pa sama bolezen. Glavobol ni popustil do pred mesecem dni, krvni tlak mi je zrasel iz normalne ravni na 160/100, zato danes tudi jemljem blago terapijo za nižanje krvnega tlaka, hkrati pa se tudi okus še ni popolnoma vrnil," pripoveduje kirurg.

V ospredju vsega pa je trimesečno počutje, "kot da bi te nekaj nazaj vleklo",nadaljuje. Nobene prave volje nimaš, nimaš moči, pojavi se nespečnost, še danes traja neredni utrip, pravi Carotta. "Korona je bolezen tisočerih obrazov, tudi pri mlajših pusti nekaj posledic. Glavna uganka te bolezni pa je, da nikoli ne veš, katero obliko boš dobil."