Na Hrvaškem umrla nedonošenčka, ki sta imela poleg covida-19 tudi pridružene bolezni

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 944 novih okužb, umrlo je 52 ljudi. V bolnišnici v Osijeku sta umrla dva nedonošenčka, pri katerima so potrdili okužbo s koronavirusom. Poleg tega sta imela pridružene bolezni. Ruski predsednik Vladimir Putin pa medtem poziva Ruse, naj se cepijo. Do sedaj so namreč z dvema odmerkoma cepili zgolj šest odstotkov prebivalstva.

V Osijeku sta umrla dva nedonošenčka, ki sta imela poleg covida-19 tudi pridružene bolezni. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah testirali 8370 ljudi, ob tem pa potrdili novih 944 primerov okužbe. Umrlo je 52 oseb s covidom-19. V osiješko-baranjski županiji je v zadnjem dnevu umrlo osem ljudi, med njimi tudi dva nedonošenčka. Imela sta pridružene bolezni, poleg tega pa sta bila okužena tudi s covidom-19, poroča Index.hr. Namestnik direktorja osiješke bolnišnice Krunoslav Šego je dejal, da je bil zadnji dan eden najtežjih od začetka epidemije. Nedonošenčka sta se po njegovih besedah več dni borila za življenje, a ju na koncu niso mogli rešiti. Gre za dvojčka, ki sta bila zaradi zapletov med nosečnostjo rojena v 28. tednu. Ob že tako zahtevnem zdravstvenem stanju pa so pri njiju potrdili še okužbo z novim koronavirusom,"kar je še dodatno prispevalo k razpletu," je povedal za Index.hr. V kolikšni meri je prav okužba s covidom-19 vplivala na smrtni izid, Šego ni želel ugibati, je pa dejal, da je koronavirus k temu "verjetno znatno prispeval". A gre za nedonošenčka, ki sta ob rojstvu tehtala le malo več kot 1000 gramov, "kar je že samo po sebi zelo tvegano",je dodal. Šego ne izključuje možnosti, da sta se dvojčka okužila takoj po porodu, "bolj verjetno pa je, da se je virus prenesel prek posteljice, kar ni neobičajno". Takih primerov v bolnišnici do sedaj sicer niso imeli, so pa o njih poročali iz drugih držav. V bolnišnici imajo trenutno hospitaliziranih 111 pacientov s covidom-19, 32 jih potrebuje pomoč respiratorja. V Rusiji doslej z dvema odmerkoma cepili šest odstotkov prebivalcev V Rusiji cepljenje proti novemu koronavirusu še vedno napreduje počasi. Doslej je bilo z dvema odmerkoma cepljenih približno devet milijonov ljudi, kar je približno šest odstotkov prebivalstva. Prvi odmerek cepiva je doslej v Rusiji, ki ima 144 milijonov prebivalcev, prejelo 13 milijonov ljudi. Vsak dan cepijo do 300.000 ljudi, je dejala namestnica ruskega premierja Tatjana Golikova. V Rusiji so doslej razvili in registrirali tri cepiva proti novemu koronavirusu - Sputnik V, EpiVacCorona in CoviVac. Cepivo Sputnik V je sicer na ruskem trgu že skoraj devet mesecev. Kljub temu je z dvema odmerkoma cepljenih šest odstotkov prebivalcev. V EU, ki se sooča s težavami pri dobavi cepiv, je bilo po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) doslej z obema odmerkoma cepljenih 10 odstotkov odraslih, z enim odmerkom pa več kot 27 odstotkov. Glede na raziskave večina Rusov ne želi biti cepljena. Mnogi oklevajo, ker dvomijo v varnost ruskih cepiv, po nekaterih poročilih pa cepiva niso na voljo v vseh ruskih regijah. Ruski predsednik Vladimir Putin državljane poziva, naj se cepijo, saj bodo lahko vse ukrepe za zajezitev pandemije odpravijo šele takrat, ko bo cepljenih okoli 70 odstotkov vseh odraslih.