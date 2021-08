V eni izmed hrvaških županij pozitiven vsak drugi test

Število novookuženih se povečuje tudi na Hrvaškem. V zadnjem dnevu so potrdili 677 novih primerov, umrle so štiri osebe. Stanje je tako slabše kot na isti dan pred letom dni, ko so odkrili 219 novih primerov. V eni izmed hrvaških županij je bil pozitiven vsak drugi test.

icon-expand Stanje na Hrvaškem je slabše kot na isti dan pred letom dni, ko so odkrili 219 novih primerov. FOTO: Shutterstock Ob 10.453 testiranjih so v sredo na Hrvaškem potrdili 677 novih okužb s koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 356 bolnikov s covidom-19, 46 jih potrebuje pomoč respiratorja. Za primerjavo: na isti dan so lani na novo potrdili 'le' 219 okužb oziroma približno trikrat manj. Po poročanju hrvaških medijev je trenutno najhuje v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zgolj v zadnjem dnevu odkrili 190 novoobolelih, v bolnišnicah pa se zdravi 70 pacientov. V Karlovški županiji je bilo v zadnjem dnevu opravljeno 101 testiranje, pozitivnih pa je bilo 51 testov, je sporočil tamkajšnji štab civilne zaščite. 24 okuženih prihaja iz Karlovca, devet iz Ogulina, šest iz Slunja, trije iz Duga Rese, dva iz Žakanje. Od začetka epidemije so na Hrvaškem potrdili 370.985 okužb s koronavirusom, umrlo je 8310 ljudi. Cepljenega je 41,99 odstotka prebivalstva.