Glede na nove epidemiološke podatke so pristojni v Sloveniji v sredo potrdili 381 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 2236 hitrih antigenskih testiranj in 21.583 PCR-testiranj. Vse pozitivne hitre teste pristojni potrjujejo še s PCR-testi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se še naprej viša, za sredo znaša 237 (dan prej 218), 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 130 (dan prej pa 118). Delež pozitivnih se je nekoliko znižal, v torek je bil 17,3-odstoten, v sredo pa 17-odsoten.

Po oceni NIJZ sta v državi trenutno 2802 aktivni okužbi, kar je 242 več kot dan prej. V primerjavi s sredo pred tednom dni smo ta teden potrdili kar 131 okužb več (11. avgusta smo jih 250).