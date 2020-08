Koronavirus po svetu: več kot 18,5 milijona okužb, več kot 700.000 smrti

Bolezen covid-19 je po vsem svetu terjala že več kot 700.000 življenj, kažejo uradni podatki. Do zdaj naj bi se z novim koronavirusom okužilo že prek 18,5 milijona ljudi. Med celinami je najhuje prizadeta Evropa, med državami pa ZDA, Brazilija, Mehika in Velika Britanija. Glede na število prebivalcev sta med bolj prizadetimi še Italija in Švedska. Uradne številke sicer najverjetneje odražajo le del dejanskega števila okuženih. Številne države namreč testirajo le tiste s simptomi ali pa najhujše primere.

Novi koronavirus je po vsem svetu terjal že več kot 700.000 življenj, sta na podlagi uradnih podatkov danes objavili tako francoska tiskovna agencija AFP kot ameriška univerza Johnsa Hopkinsa. Našteli sta tudi že prek 18,5 milijona okužb. Število smrtnih žrtev se je podvojilo od 26. maja, poleg tega je v zadnjih nekaj manj kot treh tednih umrlo kar 100.000 ljudi. Med celinami je najhuje prizadeta Evropa, kjer je v povezavi s covidom-19 umrlo več kot 211.000 ljudi. Sicer pa so skoraj polovico vseh smrtnih žrtev zabeležili v štirih najhuje prizadetih državah: v ZDA več kot 157.000, v Braziliji prek 95.000, v Mehiki več kot 48.000 in v Veliki Britaniji prek 46.000. V svetovnem merilu so najhuje prizadete ZDA, kjer so po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa doslej potrdili približno 4,8 milijona okužb. Na drugem mestu pa je tako kot po številu umrlih tudi glede okužb Brazilija. Glede na število prebivalcev je sicer število umrlih višje v nekaterih evropskih državah. V ZDA delež znaša 47,5 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Braziliji 45. V Veliki Britaniji je medtem umrlo 70 ljudi na 100.000 prebivalcev, v Italiji 58, na Švedskem pa 56. Kot ob tem dodaja AFP, uradne številke najverjetneje odražajo le del dejanskega števila okuženih. Številne države denimo testirajo le tiste s simptomi ali pa najhujše primere.