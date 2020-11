Po obiskih volišč strm porast okužb v ZDA

Glede okužb s koronavirusom so trenutno najslabše razmere na severu ZDA in na Srednjem zahodu.

ZDA so v pandemiji covida-19 najbolj prizadeta država na svetu. Zato je na splošnih volitvah, na katerih sta se za predsedniški položaj potegovala aktualni republikanski predsednik Donald Trump in demokrat Joe Biden , rekordnih več kot 100 milijonov volivcev glasovalo predčasno, mnogi po pošti, da bi se izognili gneči na voliščih. Zato v nekaterih zveznih državah še vedno preštevajo glasovnice in izid predsedniške tekme še ni znan.

V Evropi se situacija še zaostruje

Razmere pa se še vedno zaostrujejo v Evropi, ki je epicenter bolezni ta hip. Tako od danes spet velja karantena v Angliji. Nove omejitve bodo tako veljale za 56 milijonov ljudi za vsaj naslednje štiri tedne, piše Guardian. Ukrepi, ki so podobni, ne pa tudi tako obsežni kot marca v prvem valu epidemije, bodo za 56 milijonov prebivalcev veljali do 2. decembra, je v sredo v parlamentu potrdil britanski premier Boris Johnson.Parlament je uveljavitev delne karantene nato v sredo potrdil.

Domove lahko prebivalci zapustijo samo za odhod na delo, v šolo ali na rekreacijo ter če morajo poskrbeti za svojce. Mešanje članov različnih gospodinjstev je v zaprtih prostorih ali zasebnih vrtovih prepovedano, razen če gre za podporni mehurček, navaja britanski BBC na svoji spletni strani.

Zaprte so gostilne, restavracije, telovadnice in nebistvene trgovine. V nasprotju s karanteno v prvem valu epidemije pa ostajajo odprte šole, fakultete in vrtci. Novi ukrepi veljajo samo za Anglijo, saj Škotska, Wales in Severna Irska ukrepe za zajezitev epidemije sprejemajo same.