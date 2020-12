Na Kitajskem na zapor obsodili novinarko, ki je poročala iz Vuhana

Po oceni vodje panafriške zdravstvene organizacije CDC Johna Nkengasonga je ravno novi sev odgovoren za hitro širjenje v drugem valu. Številne države so zato preventivno uvedle omejitve za potnike iz Južne Afrike. Država je sicer postala prva v Afriki, ki je od začetka pandemije potrdila več kot milijon okužb z novim koronavirusom.

Indonezija pa bo 1. januarja zaprla svoje meje in prepovedala vstop vsem tujcem, da bi tako preprečila vnos novega seva novega koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji. Prepoved vstopa tujcem bo veljala najmanj do 14. januarja, je danes sporočil indonezijski zunanji minister Retno Marsudi.

V državo se bodo lahko vrnili le indonezijski državljani, za tuje državljane pa bo veljala izjema le za visoke državne uradnike na ravni najmanj vladnega ministra, je še povedal minister Marsudi.

Zaenkrat do novega leta še velja, da tuji državljani lahko vstopijo v Indonezijo, pri tem pa morajo ob vstopu opraviti PCR test na okužbo z novim koronavirusom. Če je test negativen, gredo za pet dni v obvezno karanteno, nato morajo opraviti še eno testiranje. Šele če je negativno tudi to, lahko prosto nadaljujejo svojo pot, je pojasnil minister.

Na Kitajskem zapor za ljubiteljsko novinarko, ki je poročala o izbruhu novega koronavirusa

Sodišče v kitajskem Šanghaju je danes na štiri leta zapora obsodilo ljubiteljsko novinarko Džang Džan, ker je s svojim poročanjem o izbruhu novega koronavirusa v Vuhanu spodbujala jezo in spore.

Na vrhuncu epidemije covida-19 je Džangova spomladi na portalu Youtube objavila več posnetkov o razmerah v Vuhanu, kjer so pred enim letom prvič potrdili novi koronavirus. Takrat so oblasti aretirale več "državljanskih novinarjev", ki so na družbenih omrežjih poročali o izkušnjah ljudi.