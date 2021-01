Število okužb po svetu narašča, Iran prepovedal uvoz ameriških in britanskih cepiv

V bolnišnicah se zdravi 2084 covidnih bolnikov, s pomočjo ventilatorjev predihavajo 191 bolnikov. V državi je trenutno 5798 aktivno okuženih z novim koronavirusom. Od lanskega februarja, ko so v sosednji državi potrdili prvi primer okužbe z virusom sars-cov-2, so potrdili skupno 219.347 okužb, umrlo je 4342 bolnikov s covidom.

Po svetu smo potrdili že več kot 89.001.000 primerov okužb, kažejo podatki univerze Johns Hopkins. Največ, več kot 21.000.000 primerov so potrdili v ZDA, sledi Indija z več kot 10.000.000 nato pa še Brazilija z več kot 8.000.000 potrjenimi primeri. Potem se po številu potrjenih okužb vrstijo še Rusija, Velika Britanija in Turčija.

Zdravstveni delavci in drugo medicinsko osebje si v ZDA želi uvedbo cepljenja po vseh zvezdnih državah. Do zdaj je bilo po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni razdeljenih najmanj 22.137.350 odmerkov cepiva in opravljenih vsaj 6.688.231 cepljenj, poroča CNN.

Glede na podatke univerze Johns Hopkins so v ZDA v petek potrdili 283.204 nove primere okužb, umrlo je 3.456 oseb. V državi je tako skupno umrlo že več kot 368.773 covidnih bolnikov. Številke vključujejo podatke iz vseh 50 držav, okrožja Kolumbije in drugih ameriških ozemelj.

Italija je sicer od konca decembra prejela okoli 918.500 odmerkov cepiva. Cepljenje poteka na 290 lokacijah. Kot je danes poudaril minister za zdravje Roberto Speranza , so šele na začetku in odmerki, ki jih imajo na razpolago, so zaenkrat občutno omejeni.

V Italiji je po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje prvi odmerek cepiva proti covidu-19 do danes prejelo skoraj 505.000 ljudi. Med cepljenimi prevladujejo zdravstveni delavci. Največji odstotek že dostavljenih odmerkov cepiva, okoli 75 odstotkov, so doslej porabili v južni deželi Kampanija. V absolutnih številkah je medtem vodilna dežela Lacij, kamor spada tudi prestolnica Rim, s 56.300 porabljenimi odmerki cepiva. Okoli 60 odstotkov cepljenih predstavljajo ženske.

Poleg tega so po podatkih, ki so jih v petek objavili ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni, v osmih ameriških zveznih državah odkrili vsaj 63 primerov različice novega koronavirusa, ki je bila sicer prvič odkrita v Združenem kraljestvu.

32 primerov so zabeležili v Kaliforniji, 22 na Floridi, tri v Koloradu, dva v Connecticutu in po en primer v Georgi, New Yorku, Teksasu in Pensilvaniji.

Indija začenja mamutsko operacijo cepljenja proti covidu-19

Indija bo prihodnjo soboto začela eno najbolj ambicioznih akcij cepljenja proti covidu-19, v kateri naj bi do julija cepili 300 milijonov ljudi, je napovedal indijski premier Narendra Modi.Kot je dejal je, začetek cepljenja 16. januarja je "pomemben korak" v boju proti pandemiji. Za 1,3 milijarde prebivalcev države bo cepivo brezplačno.

Najprej bodo cepili približno 30 milijonov zdravstvenih delavcev in tistih, ki so v prvih vrstah boja z novim koronavirusom, vključno s pripadniki varnostnih enot, nato pa 270 milijonov ljudi, starejših od 50 let, ki so v pandemiji najbolj ogroženi. Za cepljenje, ki bo potekalo v približno 290.000 centrih, so v državi usposobili približno 150.000 ljudi.

V Indiji so doslej odobrili dve cepivi proti covidu-19, in sicer cepivo, ki ga je razvila AstraZeneca v sodelovanju z oxfordsko univerzo, in cepivo indijske farmacevtske družbe Bharat Biotech. Največji proizvajalec cepiv na svetu, indijski Serum Institute, ki izdeluje cepivo AstraZenece, je sporočil, da je izdelal približno 50 milijonov odmerkov tega cepiva. Proizvodnjo želi do marca povečati na 100 milijonov odmerkov mesečno.

Iran prepovedal uvoz ameriških in britanskih cepiv proti covidu-19

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej je v petek sporočil, da je prepovedan uvoz cepiv proti covidu-19, proizvedenih v ZDA in Veliki Britaniji, saj so ta "povsem nevredna zaupanja". Danes je iranski predsednikHasan Rohani k temu še dodal, da ne bodo dovolili, da bi tuja podjetja svoja cepiva testirala na Irancih.

"Uvažanje cepiv, narejenih v ZDA ali Veliki Britaniji, je prepovedano," je v petek tvitnil Hamenej in svoj zapis pospremil z oznako #CoronaVaccine. Kot je še dodal, obstaja možnost, da bi želeli ti državi "okužiti" druge. Ta prepoved onemogoča uvoz cepiv podjetij Pfizer in BioNTech, Moderna in AstraZeneca. V nagovoru na televiziji je Hamenej še zatrdil, da če bi bili Američani zares sposobni razviti zanesljivo in učinkovito cepivo, "se koronavirusna katastrofa v njihovi državi ne bi zgodila".Spomnil je tudi na afero iz 80. let prejšnjega stoletja v Franciji, ko so bile zaloge krvi okužene z virusom hiv.

Predsednik Rohani je nato sporočil, da tuja podjetja ne bodo smela svojih cepiv testirati na Irancih. "Tuja podjetja so nam želela dati cepiva, tako da bi jih testirali na Irancih. Toda ministrstvo za zdravje je to preprečilo," je sporočil po televiziji. Dodatnih podrobnosti ni navedel.

Iranski Rdeči polmesec je v petek sporočil, da so nameravali iranski znanstveniki v ZDA v domovino poslati 150.000 odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, a so te načrte zaradi Hamenejeve prepovedi zdaj ustavili. Kot so še dodali, naj bi Rdečemu polmesecu v Iranu preko tretje države dostavili skupno kar milijon odmerkov cepiv.

Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so se na odločitev Teherana v petek odzvali z besedami, da novega koronavirusa in tudi cepiva proti covidu-19 nikakor ne bi smeli politizirati, kar so sicer že večkrat poudarili.

V Iranu so po uradnih navedbah doslej potrdili več kot 1,2 milijona okužb z novim koronavirusom ter dobrih 56.000 smrti. Oblasti v Teheranu so ZDA, svojemu sovražniku številka ena, že večkrat očitale, da skušajo s strogimi sankcijami ovirati njihov dostop do cepiv proti covidu-19. Hrana in zdravila so iz sankcij sicer načeloma izvzeta, vendar pa mednarodne banke večinoma zavračajo transakcije, v katerih je udeležen Iran. Rohani je decembra izjavil, da Washington zahteva, da Iran za zdravila in cepiva plačuje preko ameriških bank, vendar pa se v Teheranu bojijo, da bodo ZDA nato ta denar zasegle.

Pandemija novega koronavirusa je izbruhnila po več mesecih nevarnega zaostrovanja odnosov med Teheranom in Washingtonom, ki so sledili enostranski odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA odstopijo od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom in ponovno zaostrijo sankcije proti tej državi. Marca lani je Hamenej zavrnil ponudbo Trumpa za pomoč v boju proti pandemiji z besedami, da ne verjame v dobre namene ZDA.

Decembra se je v Iranu začelo klinično testiranje cepiva, ki ga razvija ta država sama.