WHO: Pandemije letos še ne bo konec. V ZDA svarila pred četrtim valom

Čeprav se širjenje novega koronavirusa v številnih državah sveta upočasnjuje, predvsem zaradi cepljenja ter omejitvenih ukrepov, je"še preuranjeno in nerealistično" meniti, da bo pandemije konec do konca tega leta, opozarja direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan. Na tiskovni konferenci v Ženevi je poudaril, da bo cepljenje najranljivejših skupin prebivalstva, tudi zdravstvenih delavcev, sicer pomagalo omiliti pritisk na bolnišnice. "Če cepiva začnejo vplivati ne zgolj na število smrti in hospitaliziranih, ampak začnejo pomembno vplivati tudi na tveganje za prenos okužbe, potem menim, da bomo pospešeno začeli nadzorovati to pandemijo,"je dejal.

Prejšnji teden je število novih okužb na svetovni ravni poskočilo prvič v dveh mesecih, povzema Guardian. Število okužb se povečuje v štirih od šestih regij WHO, v Evropi, v obeh Amerikah, jugovzhodni Aziji in vzhodnem Sredozemlju. A to po besedah generalnega sekretarja WHO, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, ni presenečenje. Povečanje okužb je delno"posledica omilitve ukrepov, širjenja različnih sevov", poleg tega pa so se ljudje bolj sprostili, je še dodal.

Cepiva pomagajo reševati življenja, a če se države zanašajo zgolj na cepiva, "delajo napako", še opozarja vodja WHO. Pri tem je opozoril tudi na neenakost pri dostopu do cepiv. Pozdravil je sicer začetke cepljenja v Gani in Slonokoščeni obali, a"do tega je prišlo skoraj tri mesece zatem, ko so nekatere najbogatejše države sveta začele s kampanjo cepljenja".