V New Yorku odpirajo kinodvorane, cepil se je dalajlama

Obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih je v petek po Teksasu in drugih državah odpravil še guverner Južne Karoline Henry McMaster , guverner Arizone Doug Ducey pa je odpravil omejitve glede dovoljenih kapacitet v telovadnicah, gledališčih, barih in kegljiščih.

Guardian poroča, da se je cepil tudi budistični vodja dalajlama. Tibetanski duhovni vodja je po poročanju AP ob tem dejal: "Da prepečimo resne težave, ta injekcija zelo zelo pomaga." Tudi ostale je pozval k cepljenju. Kot so povedali v cepilnem centru, kjer je prejel odmerek cepiva AstraZeneca, so dalajlamo kot vse, ki prejmejo cepivo, nadzorovali še 30 minut, potem pa je odšel. Dr. Gupta je povedal še, da je dalajlama ponudil, da pride v bolnišnico sam in da ga cepijo kot vsakega običajnega človeka.

V Kanadi, ki se sooča s pomanjkanjem cepiv, ker jih sama ne proizvaja, so v petek odobrili še uporabo cepiva Johnson & Johnson. V Kanadi imajo sedaj na voljo štiri cepiva proti covidu-19, razen omenjenega še cepiva Moderne, Pfizerja in AstraZenece.

Bela hiša je v petek napovedala odprtje dveh novih zveznih centrov za množično cepljenje proti covidu-19 v Atlanti in Clevelandu, kjer bodo lahko cepili po 6000 ljudi na dan. V ZDA so do petka z dvema odmerkoma cepiv Pfizer in Moderne cepili skupaj 28 milijonov ljudi, kar je osem odstotkov odraslega prebivalstva.

Guvernerka Oregona Kate Brown je izdala ukaz, da se morajo v vseh javnih šolah v državi začeti pouk v učilnicah do konca marca za učence do petih razredov osnovnih šol, do sredine aprila še za vse ostale.

Madžarski premier Viktor Orban je v petek ocenil, da lahko število oseb s covidom-19 v bolnišnicah zraste tudi na 15.000 ali 20.000. Državljanom je zagotovil, da bo njihov zdravstveni sistem to zmogel. "Dovolj bo postelj, ventilatorjev in osebja," je dejal po poročanju madžarske tiskovne agencija MTI.

Na Madžarskem se bodo v ponedeljek za najmanj dva tedna zaprle vse trgovine, razen živilskih, drogerij in lekarn ter bencinskih črpalk. Za dva tedna se bodo ustavile tudi vse storitvene dejavnosti, do konca velikonočnih praznikov 7. aprila bodo zaprte osnovne šole in vrtci. V srednjih šolah in univerzah se bo nadaljeval pouk na daljavo, medtem ko so restavracije, hoteli in kulturne ustanove že zaprti. Velja tudi policijska ura med 20. in 5. uro.

Po besedah Orbana se v ponedeljek začenja "zadnja faza vojne proti koronavirusu". "Moramo zdaj zapirati, da lahko okoli velike noči ponovno odpiramo," je dejal v pogovoru za javni radio Kossuth.

Povedal je, da s cepljenjem proti covidu-19 dobro napredujejo. Do petka je bilo po njegovih besedah cepljenih s prvim odmerkom cepiva 862.953 ljudi.

Orban ocenjuje, da bo do prvega tedna v aprilu cepljenih 2,4 milijona ljudi, do začetka maja 4,7 milijona in do začetka julija osem milijonov ljudi, navaja MTI.

Na Madžarskem poleg na ravni EU odobrenih cepiv proti covidu-19 uporabljajo tudi ruski Sputnik V in cepivo kitajskega podjetja Sinopharm. Po besedah Orbana poteka dobava kitajskega cepiva po načrtih, manjše zamude so pri dobavi ruskega cepiva, medtem ko so se pošiljke s strani EU doslej izkazale za nezanesljive.