Na Madžarskem črn rekord smrti covidnih bolnikov

Na Madžarskem so v zadnjih 24 urah okužbo potrdili pri 6700 osebah, v bolnišnicah pa se zdravi 12.346 covidnih bolnikov, od tega jih je 1492 na ventilatorjih. Skupno so okužbo z novim koronavirusom od začetka epidemije potrdili pri 652.433 ljudeh. Največ okužb so potrdili v prestolnici Budimpešta ter županiji Pest.

Vse višje številke tudi na Hrvaškem

Vse več novih primerov okužbe beležijo tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer so v zadnjem dnevu opravili 10.622 testiranj, ob tem pa potrdili 2623 novih primerov okužbe, poročajo hrvaški mediji. Umrlo je 19 ljudi s covidom-19. Najhuje je v Primorsko-goranski županiji, kjer so potrdili kar 611 novih okužb. Sledi mesto Zagreb s 451 novimi primeri.

Trenutno je na Hrvaškem hospitaliziranih 1337 okuženih, 144 jih potrebuje pomoč respiratorja.

Nacionalni štab civilne zaščite bo danes predstavil nove ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.

Avstralija zamuja s cepljenjem

Avstralski premier Scott Morrisonje priznal, da Avstralija precej zamuja pri cepljenju proti covidu-19. Delno krivdo za to je pripisal evropskim omejitvam pri izvozu cepiva.

Avstralija v boju proti novemu koronavirusu velja za zgodbo o uspehu, kampanja cepljenja pa poteka zelo počasi. Do zdaj so porabili le 670.000 odmerkov cepiva, medtem ko bi morali v skladu z načrtom cepljenja do konca marca porabiti štiri milijone odmerkov.

Morrison je danes dejal, da so prvotni cilj opustili pred meseci in da bodo na uspeh cepljenja vplivale ovire pri izvozu treh milijonov odmerkov cepiva iz Evrope."To ni tekma," je poudaril premier in kritikom očital, da želijo politizirati vprašanje cepiv in dobave. Kritiki opozarjajo, da bi se lahko zaradi počasnega cepljenja pojavili novi izbruhi virusa, kar bi zamaknilo odprtje avstralskih meja za nedoločen čas.

Potem ko so sklenili dogovore o nakupu cepiv s proizvajalci AstraZeneca, Pfizer in Novavax, se je Morrison pred časom pohvalil, da bo Avstralija na začetku vrste za cepiva. Prvotni cilj avstralske vlade je bil, da bi do oktobra cepili vse odrasle prebivalce. Danes je Morrison povedal, da se je cilj spremenil in da "smo na dobri poti, da do konca oktobra vsi dobijo prvi odmerek".