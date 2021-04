Ponekod v Nemčiji v trgovine le s testom, na Hrvaškem največ okužb na obali

V Nemčiji ponekod odslej veljajo izjemno strogi ukrepi, ki so jih uvedli v želji po zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Med drugim je v mestih, kjer je sedemdnevna incidenca višja od 100 novookuženih na 100.000 prebivalcev, uvedena policijska ura od 22. do 5. ure.

Med policijsko uro je prepovedano gibanje na prostem – izvzeta sta tek in sprehod za posameznike, ki sta dovoljena do polnoči. Od polnoči do petih zjutraj pa je odhod na ulice dovoljen samo osebam, ki imajo za to nujen razlog, kot je obisk zdravnika ali odhod v službo.

"Vemo, da je težko, a težko je za vsakogar izmed nas in je nujno za kratek čas," je v petek dejal minister za zdravje Jens Spahn. Policijska ura namreč izjemno razburja, proti njej so na ustavno sodišče številni vložili tožbe.