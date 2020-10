PRENOS V ŽIVO: V nedeljo 1034 opravljenih testov in 75 novih primerov

Vlada je sporočila dnevne podatke o trendu obolelosti. V nedeljo, 4. oktobra, so pristojni opravili 1034 testov in potrdili 75 okužb. Prvi podatki, ki so jih objavili, so sicer bili, da je potrjenih okužb 175, ne 75. Prvotni tvit so potem izbrisali in objavili novega. V bolnišnici je 107 oseb s covidom-19, na intezivni negi 21. Odpuščenih je bilo osem ljudi, umrla pa je ena oseba.

Med včeraj okuženimi je, kot je povedal vladni govorec Jelko Kacin, kar devet zdravstvenih delavcev.

Vlada pozorno spremlja dogajanje povezana z razvojem cepiva in usmerja prizadevanja v to, da ga – ko bo na voljo – dobimo v zadostnih količinah. Odločili so, da se v instrument za nujno pomoč (ESI) Evropske komisije vplačajo sredstva v višini 2,6 milijonov evrov. Ta sredstva bo komisija namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti covid-19, s katerimi bo sklenila pogodbe v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila. Sredstva bodo všteta v končne cene teh cepiv.