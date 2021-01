Koronavirus potrdili pri gorilah

V živalskem vrtu v San Diegu so sploh prvič doslej zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri velikih opicah. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta v sredo dve gorili začeli kašljati, zato so se odločili za test. Sledi SARS-CoV-2 so iskali v iztrebkih in jih tudi našli. Prvo potrditev so dobili v soboto, dokončno pa v ponedeljek.

"S testi smo potrdili prisotnost virusa pri nekaterih gorilah, nismo pa zagotovo izključili okužbe pri drugih članih tropa," so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani živalskega vrta. "Če odštejemo nekaj zamašenih nosov in kašljanja, se gorile dobro držijo," je ob tem dejala izvršna direktorica živalskega vrta San Diego Zoo Safari Park Lisa Peterson.

Domnevajo, da so se živali okužile od asimptomatskega člana osebja, čeprav upoštevajo varnostne ukrepe in v bližini goril vedno nosijo zaščitne maske. Živalski vrt je zaradi širjenja novega koronavirusa od 6. decembra zaprt.

Čeprav so v preteklosti že potrdili, da se nekateri primati lahko okužijo, pa je to prvi zabeležen prenos s človeka na opico.