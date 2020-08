Potrdili 42 novih primerov okužbe. V UKC Maribor okuženi štirje zaposleni

Skupno je bilo od začetka izbruha epidemije v Sloveniji izvedenih že 156.139 testiranj na covid-19, pozitivnih je bilo 2797 oseb.

Podatki po občinah kažejo, da so v četrtek po pet primerov potrdili na območju Celja in Maribora, štiri nove okužbe prihajajo iz Ljubljane. Dva nova primera imajo v Velenju, Črnomlju, Kopru, Brezovici ter v Krškem. Po en primer pa so zaznali v občinah Brežice, Sevnica, Velike Lašče, Borovnica, Šmartno pri Litiji, Kranj, Kamnik, Šenčur, Prebold, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Videm, Zavrč, Dravograd, Muta, Vuzenica, Miklavž na Dravskem polju in Murska Sobota, kažejo podatki covid-19 sledilnika.

Največ novih primerov so v zadnjem dnevu imeli v starostni skupini 25–34 let, in sicer kar 11. Po sedem primerov je v starosti 35–44 ter 45–54, pet novih okužb v skupini 15–24 let, štiri pa v starostni skupini 55–64. Šest novookuženih je starejših od 65 let, dva pa sta mlajša od 15 let.