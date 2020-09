Potrjenih 159 novih okužb, vlada sprejela spremembe glede karantene

V petek so v Sloveniji potrdili 184 novih okužb s koronavirusom, kar je nekaj manj kot v četrtek. Največjo skrb trenutno povzroča stanje v Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem, kjer je potrjenih 47 okužb. Zaradi naraščanja števila okužb bodo ta konec tedna vzpostavili enotno rdečo cono na eni izmed ponujenih lokacij v lokalnih skupnostih. Da bi cono lažje vzpostavili, so začasno namestili 17 uporabnikov na oddelek v UKC Ljubljana, v CUDV pa se bodo vrnili takoj, ko bodo pripravili ustrezne prostorske kapacitete. Za zdaj oskrbovanci nimajo hudih simptomov, nekateri imajo le blago povišano temperaturo.

V SB Jesenice so zaradi okužb pri petih bolnikih in petih zaposlenih zaprli dva oddelka. Dva bolnika so premestili v covid bolnišnico, pet zaposlenih pa ostaja v karanteni. Pri tem v bolnišnici še čakajo na odločitev epidemiološke službe glede ostalih kontaktov.