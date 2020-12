PRENOS V ŽIVO: 1813 novih okužb, delež pozitivnih testov 28-odstoten

V četrtek so potrdili 1813 novih okužb, kar je nekaj manj kot v sredo (1849). Opravili so 6453 testov, delež okuženih je 28-odstoten. Umrlo je 49 oseb. V bolnišnicah se zdravi 1268 oseb, na intenzivni negi pa je 196 pacientov. Iz bolnišnic so odpustili 113 oseb.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Novinarska konferenca vlade o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 prenašamo v živo. Sodelujejo dr. Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči na UKC Ljubljana,Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Dr. Hugon Možina je povedal, da je 56 bolnikov hospitaliziranih na intenzivni terapiji v Ljubljani. Skupno je hospitaliziranih 327. V zadnjih 24 urah so zabeležili šest smrti. 49 bolnikov je intubiranih oz. na mehaničnem predihavanju. Primerjal je tudi lanske in letošnje številke glede obravnavanih bolnikov na urgenci. Povedal je, da je razlog za manjše število letošnjih obravnav verjetno v tem, da je ljudi strah pred okužbo. Je pa dejal, da se je čas obravnav povečal, zato so zdravniki bolj obremenjeni kot lani. Možina je povedal, da se pri nekaterih bolnikih, ki so preboleli covid-19 pojavljalo zdravstveni zapleti. Dejal je, da gre v večji meri za starejše osebe, ki imajo pridružene bolezni, ob tem pa je dodal, da se težave pojavljajo tudi nekaterih mlajših osebah. icon-expand