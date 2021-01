Potrdili 293 okužb z novim koronavirusom

Po podatkih Sledilnika covid-19 so v nedeljo od opravljenih 1769 testiranj, od tega je bilo 1404 PCR in 365 HAT-testov, potrdili skupno 293 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 270 PCR-testov, kar je 19,2 odstotka, in 23 HAT-testov, kar je 6,3 odstotka.

Janša: Normalno življenje morda v začetku junija

Predsednik vlade Janez Janša je včeraj spregovoril o tem, da je Evropska komisija zagotovila dovolj cepiva za vse. Ob tem je poudaril, da je cepivo, ki prihaja, varno. Cepivo so odobrili tako Evropska agencija za zdravila kot tudi nacionalni regulatorji držav članic. Glede na dinamiko cepljenja in načrt dobav bomo lahko po njegovem mnenju brez ukrepov, ki nam sedaj omejujejo svobodo gibanja in normalno življenje, zaživeli v začetku junija. "Računamo pa, da bomo z dodatnimi dobavami ta čas skrajšali najmanj za en mesec in da nekateri ukrepi, ki sedaj veljajo, ne bodo več potrebni,"piše na uradni spletni strani vlade RS.