1636 novih okužb, delež pozitivnih testov 25,79-odstoten

Umrlo je 47 ljudi s covidom-19, kar je manj kot dan pred tem, ko je umrlo 61 okuženih, kar je največ do zdaj v enem dnevu.

V petek smo potrdili 1636 novih okužb, opravljenih je bilo 6344 testov. Delež pozitivnih testov je bil v petek 25,79-odstoten, in s tem nekoliko nižji kot dan prej, ko je znašal 26,3 odstotka.

V bolnišnicah po Sloveniji je hospitaliziranih 1272 obolelih, 199 se jih zdravi v enotah za intenzivno nego, 140 med njimi jih potrebuje respirator. Iz bolnišnic je bilo včeraj odpuščenih 122 oseb.

Zbiranje podatkov prevzema NIJZ

Od danes naprej zbiranje skupnih podatkov o številu testiranih oseb po navodilu ministrstva za zdravje prevzema Nacionalni inštitut za javno zdravje. To je do sedaj na nacionalni ravni koordiniral Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

"Zbiranje podatkov bo še naprej potekalo na ustaljen način. Laboratoriji, ki opravljajo PCR preiskave, dnevno do 8. ure zjutraj NIJZ sporočijo agregirano število testiranih oseb s PCR na okužbo z novim koronavirusom, NIJZ pa poskrbi za nadaljnje obveščanje deležnikov po navodilu ministrstva za zdravje," so pojasnili na spletni strani NIJZ.