V Italiji rahel porast okužb, brazilska vlada mora objavljati vse podatke o pandemiji

Število bolnikov s covidom-19 v italijanskih bolnišnicah se je zmanjšalo na 4581, od tega jih je 263 na oddelkih intenzivne nege, kar je 20 manj kot dan prej. Prav tako se je zmanjšalo tudi število ljudi, ki so v domači samoizolaciji, in sicer na 28.028. Doslej je v Italiji okrevalo 168.646 bolnikov s covidom-19.

V Italiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 79 smrti zaradi covida-19, dan prej pa 65. Potrdili so tudi 283 novih okužb z novim koronavirusom, dan prej pa 280. Se je pa obenem zmanjšalo število aktivnih okužb, in sicer na 32.872, je danes objavilo italijansko ministrstvo za zdravje.

Brazilsko sodišče pa je sporočilo, da mora tamkajšnja vlada objavljati vse podatke o številu okužb z novim koronavirusom in smrtnih žrtev covida-19. Brazilsko ministrstvo za zdravje od konca minulega tedna objavlja samo še število novih primerov okužbe in smrtnih primerov v zadnjih 24 urah. Nič več ne objavlja skupnega števila okužb in smrti.

Kritiki ruskim oblastem očitajo prehitro sproščanje ukrepov

V Rusiji so potrdili 8595 novih okužb, njihovo skupno število je tako preseglo 485 tisoč. Okoli polovico primerov so potrdili v Moskvi, kjer so z današnjim dnem odpravili karanteno in sistem prepustnic, s katerim so nadzorovali gibanje ljudi po mestu. Moskovčani so novo svobodo nemudoma izkoristili, ceste, ulice in parki so znova polni ljudi, poročajo iz mesta, ki je obstalo konec marca.

Omejitve so sicer začeli sproščati že s 1. junijem. Takrat so odprli parke in nakupovalna središča, prebivalci pa so prvič po devetih tednih lahko odšli na sprehod ali rekreacijo na prostem.