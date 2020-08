V Melbournu se prebivalci upirajo ukrepom, policistom bodo na pomoč priskočili vojaki

Virus se še vedno hitro širi v avstralskem Melbournu, število okuženih strmo narašča. Oblasti so v tem mestu razglasile policijsko uro, razglasili so stanje katastrofe ter zaostrili ukrepe za širjenje okužbe. Prepoved odhoda od doma bo šest tednov veljala od 20. ure do 5. ure zjutraj. V času policijske ure so lahko prebivalci mesta zunaj doma le, če gredo na delo ali z dela ali če skrbijo za drugega človeka. Prebivalci gredo lahko po nakupih le še enkrat dnevno, s športom pa se lahko ukvarjajo eno uro na dan v krogu največ pet kilometrov od doma

Oblasti pa po poročanju BBC opozarjajo na"nevaren porast števila ljudi", ki se upirajo ukrepom in kršijo pravila. Policija je pri tem opozorila, da so t. i. "skupine suverenih državljanov", kot so se sami poimenovali, v zadnjih dneh postali napadalni do policistov.

V enem primeru je napadalka tako obračunala s policistko, da jo je z glavo butala ob tla. Primer pa po besedah policije "ponazarja izzive, s katerimi se soočamo". Prebivalci med drugim policijo jezijo na nadzornih točkah in ne želijo deliti osnovnih informacij."V vsaj štirih primerih v zadnjem tednu smo morali razbiti okna avtomobilov in ljudi izvleči iz njih, da smo dobili informacije," je po poročanju BBC dejal policijski komisar Shane Patton.

Številni prebivalci Melbourna se ne držijo ukrepov. Policija je tako na primer med 3000 naključnimi nadzori okuženih ugotovila, da jih kar 800 ni bilo doma v izolaciji, kjer bi morali biti. V torek so oblasti sicer povišale kazni za kršenje karantene. Naleteli so tudi na "Airbnb zabave", številne ljudi, ki niso nosili zaščitnih mask ter posameznike, ki so kršili policijsko uro, da bi kupili alkohol.

Omejitvene ukrepe trenutno na ulicah Melbourna uveljavlja 1750 policistov, kmalu pa se jim bo pridružilo 500 pripadnikov vojske, je napovedal premier zvezne države Viktorija Daniel Andrews. Policisti bodo lahko na licu mesta posameznikom, ki kršijo omejevalne ali druge ukrepe, izrekli kazen v višini do 3000 evrov."Resnično ni nobenega razloga, da zapustite svoj dom, če pa ga, boste imeli težave pri pojasnjevanju policiji, da ste imeli legitimni razlog za odhod."

Prav tako posamezniki s covid-19 ne smejo telovaditi ali se sprehajati zunaj, tudi večkrat dnevno pa jim lahko na vrata potrkajo oblasti in preverjajo, ali so res doma. "Če koga ne najdemo, kjer bi moral biti, bomo zadevo predali policiji. Kljub velikim številkam bo policija poiskala vsakega posameznika," je oster Andrews. Patton pa je kratko dodal: "Aretirali vas bomo," navaja Guardian.