V Franciji več kot dva milijona okužb, Južna Avstralija se za šest dni popolnoma zapira

V Franciji so potrdili že 2.036.755 primerov okužbe s covidom-19, s tem pa je država postala četrta najhuje prizadeta država na svetu, takoj za Združenimi državami Amerike, Indijo in Brazilijo. V bolnišnicah po državi se trenutno zaradi okužbe s koronavirusom zdravi že 33.500 ljudi, zgolj v zadnjih 24 urah je umrlo 1217 oseb, skupno pa so od izbruha epidemije potrdili že 46.273 smrti. Številke v zadnjih dneh sicer nekoliko upadajo, a sproščanja ukrepov še ne bo, je dejal zdravstveni minister Olivier Veran.

Država je sicer konec oktobra vstopila v novo zaprtje države, ki naj bi se končalo 1. decembra – vsaj tako je ob napovedi lockdowna dejal predsednik Emmanuel Macron. A vlada že sedaj opozarja, da bi lahko ukrepe podaljšali, saj številke ne upadajo dovolj hitro, poroča France24.