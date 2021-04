Slovenski veleposlanik: Situacija v Indiji je izjemno slaba

Iz Indije poročajo o največjem številu novookuženih do zdaj, ZDA pa so svoje državljane že pozvale, naj državo zapustijo. V Indiji sicer živi okoli 60 Slovencev, ki nameravajo ostati. "Situacija je izjemno slaba," pravi Marjan Cencen, slovenski veleposlanik v Indiji, in dodaja, da je ključna mednarodna pomoč. Spregovoril je tudi o situaciji glede cepiv, Indija je namreč največji proizvajalec na svetu.

V Indiji so potrdili skoraj 380 tisoč novih okužb, umrlo je več kot 3.600 ljudi, kar je največ od začetka pandemije. "Zapustite Indijo," so svoje državljane že pozvale Združene države Amerike. Ljudje umirajo pred prenapolnjenimi bolnišnicami, kisika za zdravljenje bolnikov pa sproti zmanjkuje. "Slovenci so iz Indije odšli že v prvem valu, večina se jih tudi ni vračala,"je dejal Marjan Cencen, slovenski veleposlanik v Indiji in dodal, da je v Indiji sicer trenutno okoli 60 Slovencev, ki tam stalno živijo in so se odločili, da bodo tudi ostali. "Dva od teh pa sta še na poti, en danes, en pa čez tri dni, tako da na srečo nimamo primerov, ki bi želeli oditi iz Indije," je dodal. Sicer v Indiji preživljajo drugi teden zapore t. i. lockdowna, a tokrat v nekoliko blažji obliki, kot je bil prvič, je pojasnil Cencen. "Določeni deli javnega prometa delujejo, sicer pa so ulice več ali manj prazne. Ljudje ostajajo doma, ker se virus izjemo hitro širi, zato se skušajo izogniti vsem nepotrebnim stikom," je dejal. Kot že omenjeno, v Indiji hudo primanjkuje kisika, a kot pojasnjuje Cencen, se ocene glede tega, kako se je Indija pripravila, razlikujejo. "Dejstvo je, da je nova različica virusa veliko bolj nevarna, da se hitreje širi. Res je, da je Indija skušala sprostiti predvsem gospodarski del države," pravi in dodaja, da so se ljudje navadili živeti z virusom, tako da je bilo ob nekaterih verskih praznikih tudi več druženja.

icon-expand Pandemija v Indiji. FOTO: AP

Kljub slabi situaciji med ljudmi velika solidarnost "Situacija je izjemno slaba. Od sredine aprila ni bilo nekih večjih sprememb. Zdaj pa imamo čez 370 tisoč novookuženih," pravi in razlaga, da v New Delhiju bolnišnic zmanjkuje, zato so angažirali tudi nekatere hotele in opremili železniške vagone. "Največji problem v bolnišnicah je, da ni primernih postelj, in da ni kisika, primanjkuje pa tudi nekaterih zdravil," je dodal. Kljub temu pa si po Cencenovih besedah ljudje zelo pomagajo, med drugim se medsebojno obveščajo prek družbenih omrežij. "Čutiti je veliko solidarnost, kljub temu da so v izjemno težkih okoliščinah," je dodal. Prav zaradi dane situacije pa je ključna tudi mednarodna pomoč. "Določenim državam je pomoč že uspelo poslati. Prvi zabojniki za prevoz kisika so iz Singapurja prišli že ob koncu tedna. Prišle so tudi pošiljke iz bližnjega vzhoda," je dejal in dodal, da je na poti tudi pomoč iz Evrope. "V situaciji, kakršna je, je vse potrebno narediti čim prej. Pomembno je, da se države uskladijo," je povedal. Kot je razložil, EU sama koordinira dostavo in pokriva do 75 odstotkov stroška transporta. Določene države medtem pomoč dostavljajo neposredno same. "Mislim, da se že bližamo številki 30. Je pa res, da je vsaka najmanjša pomoč pomembna," je dejal. Indijski državljani in politiki natančno spremljajo, kako druge države izkazujejo solidarnost. "Indija je v lanskem prvem valu v tujino pošiljala različne farmacevtske sestavine, ki jih je tudi sama sicer potrebovala, a ne tako nujno. Zato je nekako normalo, da se zdaj solidarnost pričakuje tudi z druge strani," je dejal.

Zaradi situacije je največja proizvajalka na svetu prekinila pošiljanje cepiv Indija je največji proizvajalec cepiv na svetu. Večino so do zdaj izdelovali za pobudo Covax, ki pošilja cepiva v najrevnejše države."Do prejšnjega tedna so cepiva pošiljali v Covax pa tudi sosednjim državam in drugim državam po svetu. V situaciji, kot je sedaj, pa se je pošiljanje prekinilo. A ne zato, ker Indija ne bi želela pošiljati cepiv, ampak tudi zato, ker je nastala težava s sestavinami,"je dejal. Ob koncu tedna sta se slišala svetovalca za nacionalno varnost ZDA in Indije. ZDA so se odločile, da bodo poslale del sestavin, ki so potrebne za cepivo Covishield, ki ga proizvaja AstraZeneca. "Indija ima tudi svoje cepivo, ki ga proizvaja Bharat Biotech. Danes je prišlo do pomembnega koraka med dvema zelo konkurenčnima podjetjema, kot sta Serum Insitute of India in Bharat Biotech, ker je Serum Institute obljubil, da bo začel proizvajati cepiva, in sicer Bharat Biotechovo cepivo Covaxin," je dejal. "Seveda pa cepiv, v situaciji, kakršna je, ni dovolj," je še dejal. Indija je s 1. majem začela načrt cepljenja prebivalstva od 17. do 44. leta, je dejal in dodal, da se je prek aplikacije prijavilo zelo veliko število ljudi. "Trenutno naj bi Indija precepila okrog 150 milijonov ljudi, kar je glede na število prebivalstva še vedno precej nizko število," je sklenil. Indija ima sicer več kot 1,3 milijarde prebivalcev.