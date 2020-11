Pritisk na bolnišnice se stopnjuje, za praznik ostanite doma

V petek smo v Sloveniji zabeležili novih 1796 okužb s koronavirusom in 23 smrtnih žrtev. Stroka opozarja, da čeprav se nakazuje trend, da so ukrepi prijeli, še zdaleč nismo iz najhujšega, saj je problematično naraščanje bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici.

Današnji dan spomina na mrtve bo potekal brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja. Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 namreč, razen izjem, prepovedujejo zbiranje nad šest oseb in prehajanje med občinami.

Vlada je med izjeme v odloku o začasni prepovedi, ki je namenjena zamejitvi širjenja novega koronavirusa, v petek dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Med izjemami so po novem tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika, kot so vrtnarske storitve. Prav tako lahko spet delujejo knjižnice.

V petek je bolnišnično oskrbo zaradi covid-19 potrebovalo 779 ljudi, kar je 76 več kot dan prej. Po besedah epidemiologinje Bojane Beović je rast pričakovana. Število hospitaliziranih se bo po pričakovanjih dvignilo do 1200 ob upoštevanju, da bodo vladni ukrepi prijeli. Intenzivno nego bi na vrhuncu tega vala potrebovalo med 200 in 300 bolnikov.

Virus se je ponovil pri dveh Slovencih

Pri dveh Slovencih, ki sta koronavirus prebolela že v prvem valu epidemije, se je okužba ponovila. Kar smo doslej brali le v tuji literaturi, so zdaj potrdili tudi pri nas. Kot je za 24UR potrdil direktor NIJZ Milan Krek, sta se imeni dveh oseb, ki sta okužbo preboleli že v prvem valu, ponovno pojavili med pozitivnimi osebami. Starost oseb, potek bolezni in druge podrobnosti pa so še v fazi epidemiološke preiskave.

Dr. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pojasnuje, da to nakazuje na to, kar vidimo z laboratorijskih podatkov, in sicer da koncentracija protiteles sčasoma upade. To se naj bi zgodilo nekje po treh mesecih, predvsem pa pri tistih, ki so preboleli zelo blago obliko okužbe.