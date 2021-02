Nove sprostitve v gospodarstvu, če se bodo zaposleni testirali

Kot smo poročali, se prihodnji teden po vsej Sloveniji v šole vrača prva triada OŠ, enako se povsod odpirajo vrtci in odpirajo dejavnosti, kot določene za rdeče regije. Svoja vrata bodo povsod odprle tudi knjižnice, muzeji in galerije. Poleg tega pa vlada napoveduje nova sproščanja.

Predstavniki gospodarstva so po njegovih besedah z dogovorjenim zadovoljni. Veseli jih, da je vlada prisluhnila številnim opozorilom, da zaprte dejavnosti niso viri okužb ter da se pojavljata delo na črno in nelojalna konkurenca.

Morebitno dodatno sproščanje ali ponovno zaostrovanje pogojev v prihodnjih tednih bosta odvisna od epidemiološke slike, je še dodal.

V torek naj bi se odprle trgovine s tehničnim blagom, oblačili in obutvijo

Kot poroča RTV Slovenija, se bodo "ob predložitvi negativnega testa na covid-19 v prihodnjih dneh neuradno odprle dodatne dejavnosti – od sobote smučišča, nepremičninsko posredovanje, kozmetični in drugi saloni, od torka pa tudi trgovine, a ob tedenskem testiranju zaposlenih."

V rdeči fazi so lahko poleg trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem lahko trenutno odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije, ob testiranju so lahko odprta tudi smučišča.

Na ponoven začetek obratovanja v panogah, ki so zaradi covida-19 zaprte, se je zavzemal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Gospodarstvo je pripravljeno na začetek obratovanja v panogah, ki so zaradi covida-19 zaprte. Ob spoštovanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko to počnejo varno, zato se zavzemam za pospešeno odpiranje dejavnosti, kajti naši obrtniki, trgovci si želijo delati. Verjamem v njihovo odgovornost in spoštovanje preventivnih ukrepov," je dejal na popoldanski novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.

Pri tem je poudaril, da pa ne smejo spregledati, da smo še globoko v epidemiološki krizi, in "da bi odpiranje vsevprek naredilo več škode kot koristi".

Spomnimo: Celotna država v rdečem