V Franciji vsaka četrta smrt povezana s covid-19, v ZDA več kot 140.000 novih okužb

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do zdaj v ZDA z novim koronavirusom okužilo že 10,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je že skoraj 243.000. Univerza Washington napoveduje, da bo do sredine januarja na dan po 2200 mrtvih, do 1. marca pa bo skupaj mrtvih 439.000. Smrtnost je sicer od začetka pandemije marca in aprila padla za tretjino zaradi izboljšanja načinov zdravljenja, čeprav zdravila ali cepiva še vedno ni v uporabi.

V ZDA znova padajo neslavni rekordi pandemije koronavirusne bolezni – že osmi dan zapored so namreč v enem dnevu potrdili več kot 100.000 primerov okužbe – v sredo kar 143.231 novih okužb, kar je največ do zdaj. Število smrtnih primerov na dan pa je preseglo 1900. V bolnišnicah je že več kot 65.000 ljudi, kar je za 41 odstotkov več kot pred dvema tednoma.

Zvezne države zaostrujejo ukrepe

V 13 ameriških zveznih državah se je število okužb v zadnjih dveh tednih podvojilo, najhuje pa je na srednjem zahodu. Županja Chicaga Lori Lightfoot je izdala navodilo meščanom, naj za mesec dni ostanejo doma in ne sprejemajo obiskov niti za zahvalni dan konec novembra.

Če ne bodo ubogali, bo imelo mesto 1000 mrtvih več do konca leta. Omejila je tudi zbiranje na prostem in v zaprtih prostorih na največ deset ljudi. V zadnjem mesecu dni je število novih okužb v mestu naraslo s 500 na 1900 na dan, stopnja pozitivnih testov pa je narasla s pet na 15 odstotkov.

V Detroitu so zaprli javne šole in pouk poteka spet le na daljavo. Kalifornija pa je medtem postala druga zvezna država za Teksasom z več kot milijon okužbami.

Newyorški župan Bill de Blasio je dejal, da se šolski sistem pripravlja na konec pouka v živo. To se bo zgodilo, če stopnja pozitivnih testov na novi koronavirus preseže tri odstotke. Trenutno je na 2,6 odstotka.

Guverner države New York Andrew Cuomo je od petka odredil zaprtje lokalov, restavracij in telovadnic od 22. ure in omejil zbiranje na prostem in znotraj prostorov na največ deset ljudi. Stopnja pozitivnih testov v državi je 2,95 odstotka, v bolnišnicah se zdravi 1677 ljudi, v četrtek pa je guverner poročal o 29 mrtvih. Država New York, ki ima približno 20 milijonov prebivalcev, je do zdaj izvedla 16 milijonov testov.