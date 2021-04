V nedeljo potrdili 191 novih okužb

V nedeljo so pristojni opravili 1354 PCR-testov in 6418 hitrih antigenskih testov. S PCR-testiranjem je bilo nato odkritih 191 novih okužb. V bolnišnici zdravijo 643 bolnikov s covidom-19, od tega jih 158 potrebuje intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 23 pacientov, pet oseb s covidom-19 pa je umrlo.

Po podatkih Sledilnika covid-19 je v Sloveniji trenutno 10.362 aktivnih primerov. Sedemdnevno povprečje novih primerov pa medtem znaša 682.