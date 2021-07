V petek 93 novih okužb, delež pozitivnih petodstoten

Številne storitve le še ob izpolnjevanju PCT

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, bodo lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Odlok bo veljal od 26. julija do vključno 1. avgusta letos. Kako bodo preverjali potrdila, glede na to, da so aplikacijo za preverjanje šele predstavili, pa je drugo vprašanje.