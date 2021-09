Stopnjevanje nasilja proticepilcev: 'Verbalno nasilje se je začelo v politiki'

Po zavzetju studia RTV smo bili priča še požigu zabojnika za testiranje v Kamniku. Nesprejemljivo obnašanje so v oddaji 24UR ZVEČER komentirali kamniški župan Matej Slapar, ki pravi, da gre za strahopetno početje, Generalni sekretar Sviza Branimir Štrukelj, ki je prepričan, da se je verbalno nasilje začelo v politiki, in infektologinja Mateja Logar, ki je pojasnila, da so zdravstveni delavci zaradi obnašanja ljudi že nekaj časa v skrbeh. Logarjeva je spregovorila tudi o predlogu za novi vladni semafor, ki se iz šestih krči na štiri faze.

V sredo okoli ene ure zjutraj je na Fužinah v Kamniku zagorela mobilna covidna točka. Gasilci so na kraju odkrili nekaj letakov s pozivi "K svobodi in koncu PCT-terorja", kar kaže, da je šlo za namerno dejanje. "Kot nekdo, ki dela v slovenskem zdravstvu lahko povem, da sem izredno žalosten. Izredno žalosten in pretresen, ker si ne predstavljam, da si kdo v Sloveniji predstavlja, da bi zdravstveni delavci s svojimi dejanji komurkoli škodili," je dejal zdravstveni minister Janez Poklukar. Hkrati pa zdravstveni delavci že dalj časa opozarjajo na nespodobno obnašanje in verbalno nasilje. "Gre za dokaj vulgarne izraze, morda niti niso za televizijo, so pa prispodobe domačih živali in še česa, tako da to je vse ponižujoče za medicinske sestre," so pojasnili na zdravstvenem sindikatu. Priča smo bili tudi vdoru zanikovalcev virusa na javno televizijo, nedavno pa smo poročali tudi o preboldskem ravnatelju, ki se je upiral izpolnjevanju pogoja PCT v njegovi šoli in dvomil v obstoj virusa.

Zdravstveni delavci so zaradi obnašanja ljudi že nekaj časa v skrbeh "Zdravstveni delavci smo že kar nekaj časa v skrbeh oziroma pretreseni tudi nad tem, kako se trenutno ljudje vedejo," je dejala infektologinja Mateja Logar, vodja strokovne skupine za covid-19. Pojasnila je, da se je neprimerno obnašanje preneslo tudi v bolnišnično okolje. "Pogosto so svojci bolnikov s covidom-19, ki ne verjamejo v covid-19, izrazito žaljivi. Ne sprejemajo dejstev. Obnašanje je še najbolj podobno majhnim otrokom, ki se usedejo v kot in mislijo, da jih nihče ne vidi, če jih oni ne vidijo. Če stvari zanikamo, to ne pomeni, da to ni resnica. Gre samo za to, da ne sprejmemo dejstev, ki nam niso všeč," je dejala in izpostavila problem, da s tem ogrožamo tudi druge. "Najprej zaradi tega, ker ne upoštevamo pravil, ki veljavo, hkrati pa z grožnjami vplivajo na to, kako se zdravstveni delavci počutimo," je pojasnila. Marsikateri zdravstveni delavec je že izrazil skrb glede varnosti v primeru, da bi se protestniki začeli zbirati pred bolnišnicami.

icon-expand Matej Slapar, župan Kamnika FOTO: POP TV

Matej Slapar, župan Kamnika, pravi, da gre za strahopetno početje. "Namesto strpnosti in sodelovanja, namesto tega, da bi stopili skupaj in se skupaj borili proti koronavirusu, doživljamo različne pritiske," je dejal in kot vrh ledene dobe izpostavil požig testirne točke v Kamniku. "S tem nasprotniki cepljenja in zanikovalci virusa želijo sporočiti, da virus ni smrtonosen. Sam pa poznam primer, kjer so štirje ljudje kartali, dveh pa žal ni več," je dejal.

Generalni sekretar Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da je preboldski ravnatelj s svojim početjem povzročil veliko škode. "Po naši presoji ob teh stališčih, ki jih ima, ne more več konstruktivno voditi javne šole, zato bi bilo najbolje, da bi odstopil," je prepričan Štukelj. Dodal je, da je Sviz učitelje med prvimi pozval k cepljenju. "Že marca smo vlado pozvali, naj na prednostno listo uvrsti učitelje, zato da bi lahko zavarovali varovanje šol, pa tega niso storili," je dejal. Po njegovem mnenju se je z njihovimi stališči tudi veliko manipuliralo. "Med drugim je minister za zdravje trdil, da smo nizko precepljeni, kar je manipulacija s številkami," pravi in dodaja, da so učitelji, za zdravniki, druga najbolj precepljena skupina v državi. Logarjevi se zdi Svizov poziv k cepljenju pozitivno dejanje. "Vsi si želimo, da šole ostanejo odprte. Na ta način dosežemo bistveno bolj varno delovno okolje in okolje za vse, ki se izobražujejo," je dejala. Štrukelj: Verbalno nasilje se je začelo v politiki Čeprav je Štrukelj ocenil, da jih ni veliko, je kar nekaj zanikovalcev virusa tudi iz vrst učiteljev. "Vsako nasilje je obsojanja vredno. Tudi pri požigu v Kamniku se vidi, kako daleč so pripravljeni iti. Ne bi pa smeli pozabiti, da se je verbalno nasilje začelo že v politiki. Če začenjajo s prostitutkami, svinjami in lenuhi, je to poziv k temu, da se meje premikajo. Če je to del političnega žargona, vabite, da lahko iskra tudi preskoči," je dejal in poudaril, da ne bi smeli pozabiti na odgovornost politikov. "Politika je znižala meje javnega dialoga, ravni, na kateri lahko razpravljamo. Neprimerni izrazi so na nek način dobesedno vabili k temu, da se te stvari lahko zgodijo," je prepričan.

icon-expand Generalni sekretar Sviza Branimir Štrukelj FOTO: POP TV

"Virus ne izbira, prizadene tako leve kot desne. Dejstvo je, da se moramo skupaj boriti proti virusu," je dodal Slapar in pojasnil, da je dal proti otroškim boleznim svojo 6-mesečno hčerko že cepiti. Pravi, da smo vse otroške bolezni zatrli v kali in pozval, naj se čim večji del naroda cepi tudi proti koronavirusu.

Semafor so skrčili na štiri faze Logarjeva je glede Janševe napovedi, da države ne bomo zapirali dejala, da je zdravstvo s svojimi resursi omejeno, tako s človeškimi kot prostorskimi. "Primarna vloga zdravstva je, da poskrbimo za vsa človeška življenja, tako tista s covidom-19 kot tista, ki virusa nimajo, ampak potrebujejo zdravstveno oskrbo. Če bi stvari ušle izpod nadzora, bi bilo treba z ukrepi nastopiti bolj ostro, kot je trenutno predvideno," je pojasnila.

icon-expand Infektologinja Mateja Logar FOTO: POP TV

"Po trenutnem odloku je v veljavi, da moramo tudi za zunanje prostore lokalov izpolnjevati pogoj PCT. V predlogu semaforja je bil ta ukrep sicer prejšnji premaknjen v kasnejšo fazo. Trenutno pa se je znašel že v tem odloku," je pojasnila Logarjeva. Semafor so sicer skrčili na štiri faze. Pri šestih fazah so razponi sorazmerno ozki, kar pomeni, da bi do sprememb včasih prihajalo tudi dvakrat tedensko, je pojasnila.

1. Faza - do 50 bolnikov v intenzivnih enotah 2. Faza - do 100 bolnikov v intenzivnih enotah 3. Faza - do 150 bolnikov v intenzivnih enotah 4. Faza - nad 150 bolnikov v intenzivnih enotah

"Vemo da bi nam, z velikim naporom, uspelo oskrbeti do 230 bolnikov v intenzivnih enotah, morda še kakšnega bolnika več. Ko smo na 150 bo treba res zaostriti pogoje, da do teh visokih številk ne bi prišli," je še dejala Logarjeva. "Pri samotestiranju bi morala biti prisotna dodatno izobražena oseba" Svetovalna skupina je ocenila, da so pasti samotestiranja precej težavne, zato je bistveno bolj učinkovito, da to poteka v testirnem centru oziroma na delovnem mestu, če je to spodobna organizirati delovna organizacija. Prisotna bi morala biti dodatno izobražena oseba, ki bi preverjala, če testiranje poteka tako, kot je bilo naročeno. Po besedah Logarjeve bi ta oseba tudi vodila evidenco o opravljenih testih in izvidih. "Zagovarjanje cepljenja ima dve utemeljitvi. S cepljenjem ne pomagamo samo sebi, ampak izrazimo solidarnost, delamo za skupno dobro. Drugo pa je čisto konkretno. Vsak zaposleni, ki se cepi, neposredno prispeva k temu, da bodo šole delovale, kar je dobro za celotno družbo," je dejal Štrukelj.