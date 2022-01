Rekordno število okuženih po Evropi, v kanadski provinci kazen za necepljene

Nov val okužb in rekordne številke okuženih so zajele večji del Evrope. Najvišje dnevno število novih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije so zabeležili v Nemčiji, na Norveškem in tudi v Avstriji. WHO ob tem opozarja, da bo polovica Evropejcev v naslednjih šestih do osmih tednih zbolela za različico omikron. Medtem pa so se onkraj luže, v kanadski provinci Quebec, zaradi porasta okužb in pritiska na bolnišnice necepljenim odločili zaračunati zdravstveni davek.

Quebec, ki je zabeležil največje število smrti zaradi covida v Kanadi, se trenutno spopada s porastom novih primerov okužbe. V torek je premier Francois Legault napovedal, da bodo prvi v državi, ki bodo finančno kaznovali necepljene. Višina prispevka še ni določena, je dejal. Le približno 12,8 odstotka prebivalcev Quebeca ni cepljenih, vendar ti predstavljajo skoraj polovico vseh hospitaliziranih. Premier je še izpostavil, da se bolnišnice v Montrealu, največjem mestu v provinci, približujejo 100-odstotni zmogljivosti in da so že začeli omejevati drugo oskrbo, ki ni povezana z novim koronavirusom. icon-expand V Quebecu bodo denarno kaznovali necepljene. FOTO: Shutterstock Po uradnih podatkih se je do 1. januarja nekaj več kot 85 odstotkov prebivalcev Quebeca cepilo vsaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19. V Quebecu je razglašena tudi policijska ura, ki velja od 22. do 5. ure. Tam so do sedaj zabeležili 12.028 smrti, v zadnjih 24 urah 62. V torek so iz Quebeca poročali o 8710 novih okužbah. Trenutno je v bolnišnicah 2742 bolnikov s covidom, od tega 244 na intenzivni terapiji. Quebec pa ni edini, ki želi naložiti denarno kazen tistim, ki se ne želijo cepiti. Od konca tega meseca bodo morali Grki, starejši od 60 let, plačati 100 evrov kazni za vsak mesec, ko ne bodo cepljeni. Singapur pa od pacientov, ki jih obravnavajo ali hospitalizirajo zaradi covida-19, zahteva, da sami plačajo zdravstvene storitve, če niso cepljeni. Rekordne številke po Evropi V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 80.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov dnevni rekord. Po podatkih Inštituta Roberta Kocha so v torek zabeležili skupno 80.430 novih primerov in 384 smrti. Tudi Norveška je zabeležila nov dnevni rekord z 9.622 okužbami v zadnjem dnevu. To je 3000 več primerov kot povprečno v prejšnjih sedmih dneh. O rekordnih številkah poročajo tudi iz Avstrije, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 18.427 novih okužb. icon-expand Število novih okužb raste tudi v Avstriji. FOTO: Shutterstock V Avstriji veljajo od torka strožja pravila za zajezitev pandemije. Med drugim je do najmanj 20. januarja tudi na prostem obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2, če ni mogoče vzdrževati medsebojne razdalje vsaj dveh metrov. Izjema so osebe iz istega gospodinjstva in tesni sorodniki ter okoliščine, v katerih se pravilo o minimalni razdalji krši le za krajši čas, npr. pri srečanju z nekom med hojo po pločniku. Svetovna zdravstvena organizacija pa je izdala opozorilo, da bo polovica Evropejcev v naslednjih šestih do osmih tednih zbolela za različico omikron. Napoved je sledila po tem, ko so v prvem tednu leta 2022 iz vse Evrope poročali o sedmih milijonih novih primerov. Število okužb se je v dveh tednih več kot podvojilo. Hans Kluge iz WHO-ja je navajal izsledke inštituta za zdravstvene meritve in vrednotenje s sedežem v Seattlu, ki napoveduje, da bo "več kot 50 odstotkov prebivalstva v regiji v naslednjih šestih do osmih tednih okuženih z omikronom". Dejal je, da so evropske in srednjeazijske države ostale pod "močnim pritiskom". Nedavne študije so sicer pokazale, da je težek potek bolezni pri omikronu manj verjeten v primerjavi s prejšnjimi različicami novega koronavirusa, vendar je nova različica bolj nalezljiva in lahko okuži več ljudi, tudi cepljene.