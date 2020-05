Katerim situacijam se je bolje izogniti, če se ne želite okužiti s koronavirusom?

"Nekdo, ki uporablja javni prevoz, lahko povzroči množično okužbo in naenkrat okuži celo več deset oseb. To so situacije, tako imenovane superširitve, ki bi se jim morali v bodoče izogibati, če želimo preprečiti širjenje pandemije," ugotavlja znanstvenica Muge Cevik.

Cevikova, ki je zbrala in pregledala dokumentacijo o koronavirusu iz različnih delov sveta (iz Kitajske, Singapurja, Tajvana in nekaterih območij ZDA), meni, da že lahko razberejo neke vzorce, kako se virus širi. "To se lahko zgodi, če obedujete z nekom ali greste na javni prevoz, po drugi strani pa je malo možnosti za prenos, če le na hitro skočite v trgovino ali ko hodite oziroma tečete mimo nekoga. Zadnja dva primera v resnici predstavljata majhno tveganje."

Po dozdajšnjih dognanjih znanstvenikov velja, da v povprečju vsaka oseba, okužena z novim koronavirusom, če ne veljajo nobeni posebni zaščitni ukrepi, okuži od dve do tri nove osebe. A pri tem je treba opozoriti, da gre za povprečno številko, ki je lahko – odvisno od vsake posamezne situacije – veliko višja ali nižja, znanstvenike povzema Spiegel . Tveganje za okužbo je tako po mnenju virologov povsem odvisno od situacije, v kateri se je znašel posameznik. Znanstvenica Muge Cevik z britanske univerze St. Andrews pravi, da so gonilne sile širjenja koronavirusa tesni stiki in gneča v zaprtih prostorih. Na ta način se je virus, denimo, hitro razširil po zavetiščih za brezdomce ali domovih za ostarele.

V študijah, v katerih so sledili stikom okuženih, pa se je po mnenju nekaterih strokovnjakov pokazalo, da bi prav to lahko bila najboljša strategija v boju proti pandemiji bolezni covid-19. "S sledenjem stikov se namreč lahko prekine veriga prenosa okužbe, tudi tam, kjer je bolezen že zelo razširjena," je za časopis The New Yorkerpojasnil zdravnik in nekdanji predsednik Svetovne banke Jim Yong Kim. Še ena prednost te strategije je, da prek nje lahko razberemo, kako se bolezen širi. Vsak virus se namreč obnaša drugače, ima svoj edinstven vzorec širjenja.

V ZDA, kjer se s pandemijo borijo dokaj neuspešno (do ponedeljka zvečer se je z novim koronavirusom okužilo 1,5 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 90.353), na področju sledenja stikov okuženih niso storili skorajda nič, ugotavlja Cevikova.

Po njenem mnenju pri prenosu virusa dejansko mora priti do tesnega stika: "Okužena oseba v povprečju okuži dve do tri nove osebe. A v praksi je to tako, da en okuženi, ki se ne zadržuje v zaprtih prostorih in kjer je velika gneča, ne okuži nikogar ali morda le eno novo osebo, s katero je bil v tesnem stiku. Po drugi strani pa nekdo, ki uporablja javni prevoz, lahko povzroči množično okužbo in naenkrat okuži celo več deset oseb. To so situacije, tako imenovane superširitve, ki bi se jim morali v bodoče izogibati, če želimo preprečiti širjenje pandemije."