Kljub temu, da koronavirus ni več tako zelo nov, je okrog njega še vedno precej neznank. Gre namreč za virus, ki je zelo nepredvidljiv in se ne vede vedno enako. Še veliko je odprtih vprašanj, odgovore nanje pa iščejo tudi naši strokovnjaki. Znanje so združili posamezniki iz Klinike za infekcijske bolezni iz ljubljanskega UKC, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete iz Ljubljane ter poskušali odgovoriti na nekaj najbolj perečih vprašanj: kdaj je oseba najbolj kužna, ali prebolela bolezen zagotavlja imunost in kakšna je kužnost po preboleli bolezni, če je test spet pozitiven.