Ob vrnitvi iz 'rumene Hrvaške' nujna dokazila. Vlada s priporočili za domove starejših

Od polnoči se s seznama varnih covid-19 držav umika Francijo, Češko in sosednjo Hrvaško, je na včerajšnji tiskovni konferenci potrdil vladni govorec Jelko Kacin. Umik na rumeni seznam sicer ne pomeni karantene za slovenske državljene, bodo pa ti morali ob povratku v Slovenijo s Hrvaške policiji na meji predložiti dokazila, da so resnično bivali na Hrvaškem. V zadnjih tednih se je namreč dogajalo preveč zlorab, ljudje so trdili, da so bili na Hrvaškem, v resnici pa so potovali v druge države, na primer v BiH ali Srbijo, ki so na rdečem seznamu ter se poskušajo izogniti karanteni, je dodal Kacin. "Zavajanj je bilo doslej preveč. Policisti bodo dobili navodila in naši potniki naj bodo pripravljeni, da povedo kaj več o tem, kje so bili."

Med dokazili je tako na primer račun za plačilo nastanitve na Hrvaškem ali dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila. Da bo posameznik moral enostavno predložiti policiji čim več dokazil, da je resnično bival na Hrvaškem, so dejali tudi na ministrstvu za zdravje in dodali, da se med dokazila lahko vključi tudi na primer hrvaški obrazec za hitrejši prehod meje.

Ni pa še natanko znano, katera vsa dokazila pridejo v poštev, na primer v primerih, če ste dopustovali na Hrvaškem pri sorodnikih ali prijateljih. Na odgovore vlade še čakamo.

Na vprašanje, kako naj ravnajo slovenski državljani, ki so na Hrvaškem, je Kacin dejal, da je to njihova odločitev, so pa verjetno v kakšni vasi na Hrvaškem bolj varni kot v gneči v Sloveniji. Znova pa je vse pozval, naj se izogibajo obiskovanju nočnih klubov in krajev, kjer se druži veliko ljudi.