Gantar: Razmere niso take, da bi lahko razmišljali o sproščanju ukrepov

Delež pozitivnih testiranj je v ponedeljek znašal 24,32 odstotka. Slovenske bolnišnice se še naprej polnijo, zaradi okužbe z novim koronavirusom je bilo včeraj hospitaliziranih že skoraj 1200 bolnikov, kar 196 se jih je zdravilo na oddelku za intenzivno terapijo. Iz murskosoboške bolnišnice pa so sporočili, da so dosegli maksimalno zasedenost bolniških postelj, zato so jim na pomoč priskočile druge bolnišnice.

Dejal je še, da njegov predlog nikakor ni preračunljiv, ampak gre za"odraz dejanskega dogajanja". Sproščanje ukrepov bi bilo po njegovi oceni, pa tudi po mnenju strokovne skupine, preuranjeno.

"V 14 dneh bi, glede na to, da so ukrepi do danes pokazali neke rezultate, nivo okužb lahko spravili pod tisto mejo, ko lahko začnejo epidemiologi iskati stike. In to je eden ključnih ukrepov za obvladovanje epidemije in sproščanje ukrepov. Na drugi strani imamo veliko število držav okoli nas, kjer se stanje drastično poslabšuje. Imamo tudi vedno večje število okuženih med starejšimi."Okoliščine niso take, da bi lahko začeli razmišljati o nekem večjem sproščanju, je še zatrdil Gantar.