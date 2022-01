V izolaciji okoli 32.000 ljudi, število oseb v karanteni ni povsem jasno

Minister Janez Poklukar je prejšnji teden opozoril, da bi se lahko v prihodnjih tednih glede na hitro širjenje različice omikron zgodilo, da bo naenkrat okuženih ali v karanteni 400.000 ljudi v Sloveniji, kar je petina prebivalstva. Tudi predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je posvarila, da bi se nam zaradi okužb in karanten zgodil spontani lockdown, saj da se lahko se zgodi, da bo čez štiri tedne za delo sposobnih samo še polovica ljudi, ne le zdravstvenega osebja, tudi vzgojiteljic, trgovcev in trgovk, komunalcev ... Predstavljajte si, da vsak teden zboli 20.000 ljudi in more iti v karanteno.

Število okuženih raste, v ponedeljek so potrdili 5164 okužb, kar je največ v enem dnevu doslej. Oseba, ki ji je bila odrejena izolacija, je v izolaciji vsaj 10 dni od začetka bolezni oz. tisti, ki prebolevajo okužbo brez simptomov, 10 dni od pozitivnega testa na okužbo z novom koronavirusom. Po tej logiki so trenutno v izolaciji vsi tisti, pri katerih so potrdili okužbo v zadnjih 10 dneh, gre za 31.902.

A koliko ljudi je te dni v karantenah? Na ministrstvu za zdravje pravijo, da je bilo v ponedeljek v karanteni okoli 25.700 ljudi. A že pregled podatkov o karantenah med osnovnošolci in srednješolci, ki so jih ministrstvu za izobraževanje posredovale šole, bistveno presegajo te številke. Na spletni strani Sledilnika za covid-19 je namreč zabeleženo, da je bilo v torek v karanteni 19.651 osnovnošolcev in 12.808 srednješolcev, skupaj z 446 vrtčevskimi otroki v karanteni je to skupaj okoli 33.000 ljudi. Gre za podatke, ki jih sledilnik črpa od ministrstva za izobraževanje, to pa jih pridobiva od šol.