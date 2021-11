Cepljenje proti covidu v Kostariki obvezno za otroke od pet do 11 let

Glede obveznega cepljenje proti covidu-19 za mlajše od 18 let je kostariško ministrstvo za zdravje sporočilo, da so tako starši kot vzgojno osebje in pristojne oblasti dolžni poskrbeti, da bodo mladoletni v ustreznem času tudi cepljeni.

V državi je proti covidu polno cepljenih 54 odstotkov prebivalcev.

Pred dnevi je ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je sledil upravi za hrano in zdravila (FDA) ter odobril izredno uporabo Pfizer/BioNTech cepiva proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Kostarika je nato hitro podpisala pogodbo s Pfizerjem za 3,5 milijona odmerkov, od katerih bo poldrugi milijon namenjen za otroke v tej starostni skupini, preostala dva milijona pa bodo kot tretji odmerek namenili prvim posredovalcem, starejši populaciji in tistim z oslabljenim imunskim sistemom, piše BBC.

Pri večini otrok sicer ni tveganja za to, da bi se jim razvila hujša oblika bolezni, vendar pa so lahko veliki prenašalci novega koronavirusa, čeprav povsem asimptomatski. Prav zato bi cepivo lahko pripomoglo pri preprečevanju širjenja okužb, še dodaja portal.