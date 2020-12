Po praznovanju dneva zahvalnosti v ZDA že tretji dan zapored največ okužb

V ZDA so že tretji zaporedni dan potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom v 24 urah. Zaznali so skoraj 230.000 novih primerov, umrlo pa je 2527 covidnih bolnikov, so sporočili z univerze Johnsa Hopkinsa. Samo v prvih petih dneh decembra so v državi odkrili več kot milijon novih okužb. V Rusiji pa so v preteklem dnevu potrdili več kot 29.000 novih okužb, kar je največ od izbruha pandemije.

Ameriški zdravstveni uslužbenci so svarili pred skokom v številu okužb, potem ko so milijoni Američanov prejšnji konec tedna odpotovali na praznovanja zahvalnega dneva, čeprav so oblasti pozivale, naj tega ne storijo. ZDA ostajajo država z največ primeri okužb in največ smrtnimi žrtvami covida-19 po svetu. V zadnjih dveh tednih dnevno število smrtnih žrtev v državi presega 2000, podobno kot spomladi na vrhuncu prvega vala epidemije. Narašča tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, posebej v najštevilčnejših zveznih državah: Kaliforniji, Floridi, New Yorku in Teksasu. Skupaj so do zdaj v ZDA potrdili več kot 14,6 milijona okužb in več kot 281.000 smrti covidnih bolnikov.

Število okužb in smrti se je po dnevu zahvalnosti še povečalo, saj so Američani za praznik potovali k družinam.

V Rusiji znova črni rekordi Medtem so v Rusiji v preteklem dnevu potrdili več kot 29.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od izbruha pandemije. Obenem so zaznali 457 novih smrti zaradi covida-19. Skupno so v Rusiji potrdili že skoraj 2,5 milijona okužb, v zadnjih dneh pa število novih narašča rekordno hitro. Včeraj so tako z 29.039 potrjenimi primeri za približno 250 presegli rekord, postavljen dan prej. Obenem so po podatkih ruskega kriznega centra za boj proti novemu koronavirusu včeraj našteli 457 smrti, povezanih s koronavirusno boleznijo 19, dan pred tem jih je bilo 508. V Moskvi so v soboto začeli množično cepljenje proti covidu-19. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so v ruski prestolnici odprli 70 centrov za cepljenje. Uporabljajo cepivo ruske izdelave Sputnik V., ki so ga registrirali že avgusta, še preden se je začela tretja faza kliničnega preizkušanja. Njegova učinkovitost naj bi bila 95-odstotna. Najprej se lahko cepijo tisti, ki delajo v zdravstvu, izobraževanju in socialnih službah. Delavci, ki so starejši od 60 let ali imajo kronične bolezni, se ne morejo udeležiti cepljenja. To velja tudi za ženske, ki so noseče ali dojijo. Kdaj bo cepivo na voljo širši javnosti, oblasti niso sporočile.

V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) ob tem opozarjajo, da cepiva niso čudežno orožje v boju proti novemu koronavirusu. Kot je opozoril direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan, bo cepljenje resda predstavljajo dodatno in zelo močno orodje, a samo po sebi ne bo prineslo konca pandemije. Kraljica Elizabeta II. naj bi cepivo prejela v kratkem Potem ko so v Združenem kraljestvu pretekli teden kot prva zahodna država za splošno uporabo odobrili cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, naj bi z njim že v kratkem, predvidoma v nekaj tednih, cepili britansko kraljico Elizabeto II. 94-letna monarhinja in njen 99-letni soprog princ Philip sta med prvimi v vrsti za novo cepivo zaradi svoje starosti in ne bosta deležna morebitnih posebnih ugodnosti, poroča britanski časnik Mail on Sunday, ki je – poleg nekaterih drugih britanskih medijev – objavil novico o skorajšnjem cepljenju kraljice. V Buckinghamski palači novice niso želeli uradno komentirati. Elizabeta II. naj bi se za hitro cepljenje po poročanju medijev med drugim odločila zato, da bi tako "opogumila" in spodbudila ostale, da sledijo njenemu zgledu in se tudi sami cepijo. Britanske oblasti namreč skrbi, da bi utegnili vse glasnejši nasprotniki cepljenja – ne le proti covidu-19, ampak tudi drugih – prepričati številne Britance.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip

Po pisanju časnika Daily Mirror kraljica nikakor ni edina, ki želi s čimprejšnjim cepljenjem proti covidu-19 k temu spodbuditi svoje sodržavljane. Da se bodo cepili, takoj ko bo to mogoče, je namreč javno napovedalo že več znanih Britancev, med drugim komik Michael Palin iz skupine Monty Python in pevecBob Geldof. Cepljenje bodo na Otoku začeli že ta teden, potem ko je britanska agencija za zdravila in medicinske izdelke (MHRA) v sredo rekordno hitro prižgala zeleno luč zanj. Glavna kriterija pri odločanju o tem, koga bodo cepili najprej, bosta starost in ranljivost. Najprej bodo tako cepili stanovalce in zaposlene v domovih za starejše, nato pa vse starejše od 80 let ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce. Naslednji na vrsti bodo preostali starostniki in ljudje, ki so zaradi drugih bolezni izredno ranljivi. V prvi fazi bosta podjetji Pfizer in BioNTech Združenemu kraljestvu dostavili 800.000 odmerkov cepiva od skupno 40 milijonov naročenih. Ker cepivo izdelujejo v tovarni v Belgiji, britanske oblasti pripravljajo načrt za dostavo cepiva, če bi se ta po skorajšnjem izteku prehodnega obdobja brexita 31. decembra in dokončnem izstopu države iz EU zapletla. Po sobotnem pisanju Independenta naj bi med drugim načrtovali prevoze z vojaškimi letali.