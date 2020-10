Kot zadnja je rdeča postala še Obalno-kraška regija

Spomnimo, v rdečih regijah je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v šoli, izključno ko so v matičnem oddelku.

Poleg tega je v rdečih regijah prepovedano opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih. Lahko pa še naprej deluje gostinstvo za osebni prevzem ali dostavo. Prav tako lahko gostinsko dejavnost za svoje goste opravljajo nastanitveni obrati in organizacije za svoje zaposlene oziroma varovance.