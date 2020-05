PRENOS V ŽIVO: Kozlovičeva: S prvim junijem sodišča pričnejo z rednim poslovanjem

Sveži podatki vlade kažejo, da so v četrtek opravili 882 testiranj, okužbe niso potrdili pri nobeni osebi, prav tako nobena oseba ni umrla. Hospitaliziranih je 21 ljudi, od tega so štirje na intenzivni negi. Iz bolnišnice ni bil odpuščen nihče.

Ministrstvo za pravosodje bo v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo, upoštevaje odlok o preklicu epidemije z zadnjim majskim dnem, predlagalo vladi ugotovitev, da ni več razlogov za ukrepe, ki jih določa zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa, in da tudi ti prenehajo veljati z 31. majem, so napovedali.

"Ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, bodo glede na dejstvo, da v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa zakon, " so pojasnili.

Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo z 31. majem v pravosodju prenehali veljati ukrepi, razen tistih, za katere je opredeljeno še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov. Z junijem se bodo tako nadaljevale izvršbe in izvršilna dejanja, so prejšnji teden v pojasnilu o veljavnosti interventnih ukrepov zapisali na pravosodnem ministrstvu.

Z razglasitvijo epidemije so sicer na sodiščih z namenom čim bolj zmanjšati možnost širjenja epidemije zelo omejili delo. Obravnavali so večinoma le nujne zadeve, roki v nenujnih zadevah pa niso tekli.

Po besedah predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča se o tem, kdaj bodo prenehale uredbe o omejenem poslovanju sodišč, pogovarjajo z ministrstvom za pravosodje, saj je to vezano tudi na spremembo nekatere zakonodaje, trenutno pa predvidevajo, da bo delo na sodiščih v običajnem obsegu steklo 1. junija. Takrat naj bi tudi znova začeli teči vsi sodni roki.

Se pa na vrhovnem sodišču zavedajo, da bi lahko ob ponovnem polnem zagonu dela na sodiščih prišlo do težav z zagotavljanjem primernih sodnih dvoran, saj bo treba še naprej upoštevati osnovne ukrepe za preprečevanje okužb. Po besedah Florjančiča bi lahko težave nastale predvsem na prvostopenjskih sodiščih, predvsem v Ljubljani. "Okrajno sodišče v Ljubljani na primer skoraj nima obravnavne dvorane, ki bi bila uporabna za te razmere. Težave pričakujemo na kazenskem področju, tudi za družinsko področje prejemamo sporočila, da je težava, ker se naroki izvajajo z večjim številom udeležencev," je dejal Florjančič.

Zato so po njegovih besedah predsednike sodišč že zaprosili, da sporočijo, kakšne so njihove potrebe, hkrati pa so tudi v pogovorih z ministrstvom o možnosti, kako reševati težave. Ena od rešitev bi bila lahko najem dvoran na kateri od fakultet ali kje drugje, je dejal.

V času epidemije sodstvo po besedah Florjančiča sicer ni bilo na počitnicah, kot bi bilo mogoče sklepati iz nekaterih medijskih zapisov. Od začetka epidemije do 10. maja je neprednostno na delovnih mestih na sodiščih delalo od 20 do 35 odstotkov sodnikov in od 13 do 22 odstotkov sodnega osebja (odvisno od posameznega sodišča).

Je pa omejitev poslovanja vseeno vplivala na reševanje zadev. Od sredine marca do 15. maja so namreč sodišča prejela 54.500 zadev, rešila pa so jih 46.500. 16. marca so imeli na sodiščih okoli 128.000 nerešenih zadev, 15. maja pa "po nekih ne prav točnih ocenah" 136.100 nerešenih zadev, je z nekaterim podatki postregel Florjančič.