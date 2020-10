V Kranju za lokaciji za začasno namestitev bolnikov OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža

Mestna občina Kranj se pripravlja na krizne razmere v drugem valu epidemije novega koronavirusa in išče ustrezne rešitve za njegovo zamejevanje. Kot lokaciji za začasno namestitev bolnikov s covidom-19 so določili OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža.

Lokaciji za začasno namestitev OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža V obdobju naraščajočega števila okuženih sta znani dve lokaciji za začasno namestitev pozitivnih na covid-19 v Mestni občini Kranj. To sta telovadnici na OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža. "Pomembno je, da so prostori dovolj veliki ter da se nahajajo v bližini domov za starejše občane in zdravstvenih domov, predvsem zaradi logistično-operativnih nalog. Namenjeni bodo bolnikom, ki imajo že simptome, predvsem starejšim osebam, ter drugim v primeru eksponentne rasti okuženih. Na tak način bo možno namestiti do sto oseb,"sporočajo z občine.

Občankam in občanom so na voljo dodatne informacije in sveže novice o novem koronavirusu tudi na komunikacijskih kanalih MOK, kot so spletna stran MOK Facebook in iKranj

Pomoč v zahtevnih razmerah pa je ponudilo 25 prostovoljcev Na poziv kranjske občine o nudenju pomoči tistim, ki jo potrebujejo, se je odzvalo 25 prostovoljcev, so sporočili z občine. Vse zainteresirane še vedno pozivajo, naj se javijo na telefonsko številko 080 18 85."Prostovoljcev je precej manj kot v prvem valu epidemije, kar je razumljivo, saj podjetja ne ustavljajo svojih dejavnosti, kot so jih spomladi. Takrat je bilo veliko zaposlenih doma in so bili zato na voljo za nudenje prostovoljne pomoči,"dodajajo. Prostovoljce so že razporedili v skupine in določili vodje. Sodelovalo bo tudi 14 tabornikov iz Enote za nastanitev prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah pri Civilni zaščiti MOK. Pri mestni občini obenem pozivajo k spoštovanju zaščitnih ukrepov, kot so higiena rok, nošenje maske in omejitev stikov.

Pomembne klicne številke za več informacij: Na klicnem centru za informacije o novem koronavirusu na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: - na brezplačno telefonsko številko 080 1404, - za klice iz tujine pa je na voljo številka +386 1 478 7550. Za pojasnila o priporočilih in napotkih pokličite pristojne službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729. Za pojasnila glede odrejanja karantene pokličite na telefonsko številko Ministrstva za zdravje 01 478 68 48. Za vprašanja glede postopkov prehajanja državne meje je na voljo klicni center Policije na telefonski številki 01 514 70 01. Za konzularne zadeve pokličite na telefonsko številko Ministrstva za zunanje zadeve 01 478 20 10. Pojasnila glede unovčevanja turističnih bonov zagotavlja Finančna uprava na telefonski številki 08 200 1005. Če ste v stiski, so vam za pomoč na voljo izkušeni psihologi in psihoterapevti. Pokličite jih lahko na telefonsko številko 041 443 443 vsak delavnik med 16. in 24. uro, konec tedna pa med 12. in 24. uro. Brezplačne razbremenilne pogovore lahko opravite tudi s strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

Z razglasitvijo epidemije je minister Tomaž Gantar v ponedeljek tudi aktiviral načrt dejavnosti ministrstva ob pojavu epidemije. Ta med drugim predvideva možnost zagotavljanja posteljnih zmogljivosti tudi zunaj zdravstvenih ustanov, denimo v dijaških oz. študentskih domovih, zdraviliščih, hotelih, športnih dvoranah. Ljubljanski župan Zoran Janković je v posnetku, objavljene na Facebooku dejal, da je pripravljen ponuditi prostore Gospodarskega razstavišča, kamor bi se lahko namestilo dodatne postelje, če bi bilo to potrebno.

