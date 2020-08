Kravji urin, čistila: lažne novice o covidu-19 na družbenih omrežjih krive za več sto smrti

WHO je sicer že zelo na začetku izbruha novega koronavirusa opozorila, da imamo poleg pandemije novega koronavirusa tudi "infodemijo" lažnih novic, kamor spadajo teorije zarote in govorice, ki prispevajo k širjenju stigme, povezane z novim koronavirusom, ob tem pa še k poškodbam in smrtim.

Več smrtnih primerov je po mnenju raziskovalcev povezanih s pitjem metanola in drugih čistilnih sredstev na alkoholni osnovi, so ugotovili raziskovalci. Težava je, da so ljudje zmotno verjeli, da gre za sredstva, ki zdravijo covid-19 ali ščitijo pred okužbo.

Izkazalo se je, da je izbruh pandemije v času, ko veliko ljudi črpa informacije z družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, Instagram ali TikTok, še posebej problematičen, saj številni ne dostopajo do preverjenih, strokovnih informacij, ampak zaupajo objavam, ki so pogosto nepreverjena ugibanja. Tako po mnenju raziskovalcev ni malo ljudi, ki so, da "bi se zaščitili pred novim koronavirusom, pili kravji urin". Na družbenih omrežjih so se našli tudi prodajalci "čudežnega mineralnega prehranskega dodatka", za katerega se je izkazalo, da je belilo.

BBC poroča, da so dezinformacije z družbenih omrežij vodile v napade na domnevno okužene, v Veliki Britaniji so bila tarča groženj telekomunikacijska podjetja in njihovi zaposleni, saj nekatere teorije zarote za virus krivijo informacijska omrežja in omrežja 5G. Tarča požigov so bili celo oddajniki.

Strokovnjaki tudi opozarjajo na kampanjo proti cepljenju na družbenih omrežjih. Čeprav lastniki platform zagotavljajo, da ukrepajo in odstranjujejo dezinformacije, se te širijo kot požar. Pred kratkim je anketa v ZDA razkrila, da še vedno skoraj tretjina Američanov verjame, da želi Bill Gates s cepljenjem v ljudi vgraditi čipe – čeprav je bila teorija zarote že neštetokrat ovržena.