Prvi delovni dan novembra so zaposleni v skupini Lotrič na Gorenjskem začeli s testiranjem. Približno 30 odstotkov oziroma 35 delavcev se samotestira redno, zaradi razmer so svoje zdravje danes preverili vsi. "Glede na to, da je torek po praznikih, smo se dogovorili, da se testiramo vsi. Tako cepljeni kot prebolevniki, pa tisti, ki se morajo redno testirati," je odločitev pojasnil generalni direktor skupine Lotrič meroslovje Marko Lotrič.

Vsi brisi so bili na srečo negativni. Aktivno okuženih imajo pet zaposlenih, večine dela pa na daljavo ni mogoče opravljati. Samotestiranje necepljenih in neprebolelih na 48 ur direktor Marko Lotrič razume in podpira. Kot pravi, pa se lahko vsi zaposleni kadar koli testirajo brezplačno. "Seveda, za našo varnost spodbujamo, da se testirajo nenazadnje v svojem domačem okolju, da čim manj prihaja do prenosa," še pojasni Lotrič.

Ker sta doslej zbolela tudi dva cepljena, so v podjetju prepričani, da je samotestiranje v teh časih edini način, da preprečijo masovno širjenje okužb. Že leto in pol velja tudi vrsta drugih ukrepov, kot je nošenje maske. Ta je odslej znova obvezna povsod na zaprtem, tudi če so tam samo preboleli in cepljeni. "Poskrbimo pa tudi za to, da so prezračevanje ter delovni pogoji, kar se tiče zagotavljanja svežega zraka, zadostni. Zato uporabljamo tudi sistem merjenja prisotnosti CO2 v prostoru," dodaja Lotrič.

"Če to pripomore k temu, da se slovensko gospodarstvo ne bo zapiralo, seveda podpiramo samotestiranje," je povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh.

Vendar samo za tiste, ki se niso cepili ali preboleli. Kar pa se lahko že kmalu spremeni. "Spremenilo se bo, v kolikor se bo situacija še poslabšala, verjetno se bo testiralo tudi cepljene," napoveduje direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Temu je naklonjen tudi prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta: "Nedvomno v okoljih, kjer so v stiku z najbolj ogroženimi, recimo v zdravstvu, v domovih za starejše občane, jaz menim, da bi to bilo smiselno."

Cepljeni, četudi ne zbolijo ali imajo samo blage simptome, lahko okužijo najbolj ranljive, zanje pa je virus lahko usoden.