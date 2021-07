Krek: Če v jeseni učenci ne bodo precepljeni, nam preostane le šolanje na daljavo

Na srečanju predsednika vlade Janeza Janše z županjami in župani slovenskih občin so pristojni pozvali k cepljenju in opozorili pred ponovno uvedbo ukrepov in tudi zapiranjem šol. Da je bolj nalezljiva različica koronavirusa t.i. delta tudi pri nas vedno bolj razširjena je potrdil minister za zdravje Janez Poklukar. Ta je dejal: "Neuradno je bilo ta teden potrjenih 70 primerov delta različice. Več kot prej v vseh sedmih tednih."

Kot visoko tvegane je Krek izpostavil starejše od 50 let in pozval, da je njih potrebno v čim večji meri pocepiti. Pomembno pozornost moramo nameniti tudi otrokom, starejšim od 12 let, saj "če bomo imeli v jeseni precepljeno to populacijo, bomo imeli bistveno manj problemov s šolanjem". V nasprotnem primeru nam preostane le šolanje na daljavo, je dejal Krek. K temu je še dodal, da vsaka smrt zaradi koronavirusa, ki se bo zgodila jeseni, bo nepotrebna. "Če bi se ti ljudje cepili, ne bi umrli. Če se bomo dobro precepili, ne bomo imeli mrtvih. Cepivo zaščiti pred smrtjo in pred intenzivnimi hospitalizacijami. Sedaj je čas, ko rešujemo življenja."

Z apelom, da se občine dobro organizirajo glede cepljenja se je obrnil na župane. "Bitko z virusom bomo dobili, če bodo lokalne strukture dobro organizirane. Župani in županje, stopite skupaj. Vzpostavite koordinacije. To je ključno. Ljudje potrebujejo nekoga, ki jih koordinira." Župane je opozoril tudi na to, da je velio takih, predvsem straješih, ki ne morejo priti do cepilnega centra. Zato, "aktivirajte nevladne organizacije, da jih gredo iskat ali pa mobilne enote, da jih cepijo na domu".