'Cepivo nam v tem trenutku ne daje takšne zaščite, da bi se lahko obnašali brezskrbno'

Povedal je, da je namen obiska, da bi preverili, koliko so se zmožni v bolnišnicah zoperstaviti tretjemu valu, ki bi zahteval bistveno večjo obremenitev zdravstva. Po njegovih besedah je slovensko zdravstvo od marca naprej v bistveno večjem pogonu kot ob normalnih okoliščinah: "Zdravstvenega kadra nam primanjkuje, zato nas skrbi, da bomo ob morebitnem tretjem valu zelo težko vsem nudili pomoč."

Pri tem je dodal, da "tudi če ljudem kakšen ukrep ni všeč, ga moramo sprejeti, ker imamo zdravstvo, kot ga imamo. Zdravstvo je tako, kolikor smo vsa leta vlagali vanj. Čez noč se stvari ne da spremeniti. V pomladnih in poletnih mesecih smo zelo veliko naredili, čeprav se sliši ravno obratno," je zagotovil.

Ker je večina postelj namenjena bolnikom s covid-19, marsikateri drugi bolniki v tem trenutku ne pridejo do ustrezne zdravstvene usluge, je izpostavil prvi mož NIJZ: "Če se bomo obnašali samozaščitniško, bomo zelo pripomogli k temu, da se bodo lahko postelje ponovno aktivirale za prvotne namene. Z ukrepi, ki jih imamo, želimo zmanjšati število zasedenih postelj. Te postelje želimo zopet nameniti prvotnim namenom, s čimer bomo zmanjšali čakalne vrste. To bomo dosegli samo, če bomo vsi striktno upoštevali navodila", je pozval.

Nadaljuje se cepljenje zdravstvenega osebja, v UKC Maribor zanimanje veliko

Kljub temu, da so zdravstveni delavci zaščiteni z ustrezno opremo, jih vsak teden približno 600-700 oboli za covid-19, je poudaril, da to predstavlja dodaten problem znotraj zdravstvenega sistema.

"S hitrimi testi želimo odkriti čim več asimptomatičnih okuženih in jih izolirati. To je pomemben korak naprej. V tem trenutku se po celi Sloveniji izvaja cepljenje. S prvimi odmerki smo cepili oskrbovance v DSO, saj smo s tem zaščitili najranljivejše. S cepljenjem nadaljujemo pri zdravstvenemu osebju. V naslednjih tednih bomo dobivali približno 16.000 doz na teden. V Evropski uniji se obetajo še najmanj štiri registracije cepiv. Naš namen in cilj je, da pocepimo najmanj 1.200.000 ljudi, "je napovedal.

Ob tem se je še zahvalil zdravstvenim delavcem, da zdržijo te enormne napore in jim zaželel lepo leto in da bi se znižale obremenitve na zdravstvo. Zato je vse prebivalce Slovenije pozval, da se držijo ukrepov.

Iz UKC Maribor so sporočili, da je zanimanje za cepljenje proti covid-19 bolezni v UKC Maribor veliko. S cepljenjem bomo nadaljevali takoj, ko dobimo in pripravimo naslednjo pošiljko cepiva, so dodali.