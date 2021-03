Krek in Logarjeva enotna: zapiranje šol zadnji korak ob zaostrovanju ukrepov

Sedemdnevno povprečje novookuženih kaže, da rdeča že gori na obalno-kraškem, koroškem in v Zasavju. Daleč najboljše epidemiološke razmere ohranjajo v Posavju. Smo torej pred novim izzivom, kako zaustaviti, ko govorimo o kužnosti, še agresivnejši britanski sev. "Ugotovili smo, da se njegovo število po tedenskem terminu podvojuje in tako bo vse več tega virusa tudi v slovenskem prostoru. Zato smo soočeni z novim valom," pojasnjuje Milan Krek , direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cepivo sicer ščiti tudi pred britanskim sevom, a je precepljenost, da bi z njo uspeli zamejiti širjenje, še vedno prenizka. Ob tem je na žalost, kot ugotavljajo na NIJZ, ta sev kar 70 odstotkov bolj nalezljiv od običajnega koronavirusa. "Vedno več kot bomo imeli okuženih, vedno več bo tudi vstopa v bolnišnice. Zato že tri tedne prosim prebivalstvo Slovenije, da se skrajno discipliniramo," še dodaja Krek.

Zapiranja šol ne načrtujejo

Distanca, maske, razkuževanje, ti ukrepi so zdaj še pomembnejši. A tokrat bo nekoliko lažje. Predvsem zaradi precepljenosti starejših bo umrljivost gotovo nižja, dodaja Krek. Novi val, približno mesec dni po odprtju, preglavice že povroča šolam. V Šentilju so morali na šolanje od doma poslati učence iz treh oddelkov. "Imeli smo tri oddelke, zaradi okužbe učencev. En razred je bil v karanteni teden dni, dva pa tri ali štiri dni," dogajanje pojasnjuje Krek.

Bi lahko, če se bo trend nadaljeval, lahko kmalu ponovno razmišljali o zaprtju šol? "Zagotovo se tega bojimo in upamo, da je to res čisto zadnji korak," pravi Krek in dodaja, da ne načrtujejo zapiranja šol, saj so jih komaj odprli. Bomo pa morali, skoraj gotovo, kmalu ponovno zaostriti določena druga pravila. "Na strokovni skupini že danes tečejo težke debate in bomo tudi naslednje dni zelo dobro proučili, kaj je smiselno narediti in kaj ne,"razlaga Krek. Vladi bodo ukrepe, ki bi jih po mnenju strokovne skupine morali sprejeti, predlagali v sredo.

Poziv k spoštovanju ukrepov in delu od doma, kjer je to možno

Jutri se tako namerava predčasno sestati strokovna posvetovalna skupina za covid-19 . Bo zbiranje do 10 ljudi še naprej dovoljeno? Kaj bo s terasami gostiln, kjer so zdaj odprte? "Zapirali bi predvsem dejavnosti, ki so za gospodarstvo in splošno počutje ljudi manj pomembna. Najprej bomo preverili, katere regije ne izpolnjujejo več pogojev za rumeno fazo, in jih najverjetneje zapirali," pojasnjuje vodja posvetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. "Na drugem mestu je združevanje ljudi, tukaj se bomo odločili v kakšni meri so potrebni ukrepi. Trudimo se, da bodo šole ostale odprte," še dodaja Logarjeva.

V zadnjih tednih se je močno povečalo tudi število nenujnih stikov, denimo na delovnih mestih in v javnem prometu. "Smiselno je, da tisti, ki lahko lahko delajo od doma, ponovno začnejo delati od doma. Tukaj je na delodajalcih, da preverijo, kdo lahko dela od doma. Veliko nezaščitenih stikov je predvsem v času malic,"opozarja Logarjeva.