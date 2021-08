Krek ne izključuje obveznih mask na prostem

Število okuženih z novim koronavirusom pri nas vztrajno narašča. Iz UKC Ljubljana sporočajo tudi, da so do zdaj obravnavali 34 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, ki je posledica covida-19. Direktor NIJZ Milan Krek pa znova svari pred kolapsom zdravstvenega sistema: "Mi upamo, da kolapsa ne bo. To je upanje, kaj bo pa prinesla realnost v jeseni, je pa nekaj drugega."

Lahko v prihodnjem tednu pričakujemo nove ukrepe?

"Zadeve se bodo vedno bolj zaostrovale in morali bomo začeti sprejemati predvsem ukrepe, kot so maske, gibanje. Vse to, kar že poznamo iz zgodovine. Treba je zmanjšati število stikov, treba je zmanjšati število tveganih stikov in treba se je cepiti," še dodaja Krek.

Krek na vprašanje, ali se nam lahko na prostem znova obetajo maske, odgovarja: "Če jo imam jaz na prostem, se nam verjetno obetajo."